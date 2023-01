Ateneo Néstor Kirchner Saladillo: Total repudio al intento de Golpe de Estado en Brasil

Los discursos del odio en medios de comunicación y redes sociales, la estigmatización del que no piensa igual, hasta querer inclusive suprimir su vida y la violencia son el signo contemporáneo de las nuevas derechas.

A una semana de que Lula Da Silva asuma la presidencia, grupos violentos antidemocráticos que responden al derechista ex- presidente Jair Bolsonaro, con complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad e inteligencia, tomaron las sedes de los tres poderes del Estado, en contra de la voluntad popular y no respetando el sistema democrático.

Este no es un hecho aislado, sembrar el odio contra un dirigente, luego contra un espacio político y finalmente contra una parte mayoritaria de la sociedad trae sus consecuencias.

Los grupos de poder brasileños se sirvieron de Bolsonaro para perseguir, humillar y encarcelar a Lula da Silva, creyeron que encarcelando a un dirigente eliminaban la fuerza social que lo acompaña. Se equivocaron.

Es una obligación de todas las fuerzas políticas de nuestro país expresarse enérgicamente ante estos hechos de violencia e intolerancia, teniendo en cuenta que también en nuestro país existen quienes están dispuestos a recurrir a cualquier método como el aberrante intento de asesinato de nuestra Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Toda nuestra solidaridad y apoyo al Presidente Lula Da Silva y al pueblo hermano de Brasil ante este intento de golpe de Estado.