A 139 años de su fundación, breve reseña histórica de la localidad de Del Carril

Por Alejandro Mariotto (abogado, docente y escritor)

La Ordenanza Municipal N° 33/1997 estableció como la fecha de fundación de la localidad de Del Carril el día 14 de enero de 1884. Para la sanción de esta norma, impulsada por el concejal José Luis Salomón, se tuvo como base la investigación realizada por el historiador saladillense Alberto Benítez. Entre los fundamentos se expresó que la actual localidad de Del Carril, antes de la llegada del Ferrocarril, ya contaba con un incipiente núcleo poblacional.

Donde actualmente se encuentra el paraje “El Puente”, sobre la ruta 205 en cercanías del arroyo Saladillo, estaba la posta del Correo San Blas.

El perfil y las características de Del Carril comenzaron a dibujarse con el trazado de la línea férrea, la cual le dio identidad. El 27 de abril de 1874 se autorizó la extensión de la línea ferroviaria desde Lobos hasta Saladillo, pasando por una Estación que se denominó Del Carril en homenaje a Víctor Del Carril (hijo de Salvador María Del Carril) por haber este donado diez hectáreas para la instalación de la Estación.

El Ferrocarril Oeste de la Provincia llegó por primera vez a Del Carril, al igual que a Saladillo, el día 21 de setiembre de 1884. El primer Jefe de Estación fue Gaspar Rastelli. La estación concentraba toda la actividad pueblerina. Era allí de donde partían y arribaban los viajeros. A ella llegaba la mercadería que compraban comerciantes y vecinos, de allí salían las ventas de los denominados productos del país. En la estación se recepcionaba la correspondencia, en los trenes llegaban los diarios y revistas, y los mensajes urgentes se enviaban y recibían por el telégrafo. La actividad social tenía lugar en la estación, la llegada del tren nocturno era una cita obligada para todos, especialmente los jóvenes. El andén era el lugar de paseo y reunión social. Era tan caro al sentimiento carrilero el edificio de la estación que, a pedido de Lucia Elordieta, fue declarado de interés histórico.

Según testimonios que surgieron del periódico “La voz de Del Carril”, del año 1935, don Miguel Ardohain y un grupo de vecinos -ese mismo año- oficiaron al Director del Museo de Luján, solicitándole “La Tabla” fundacional correspondiente a Del Carril con la fecha “14 de enero de 1884”. La Tabla mencionada era comparable a la placa de mármol ubicada en el descanso de la escalera que lleva a la planta alta de la Municipalidad de Saladillo, que originariamente fue de madera, siendo reemplazada por la actual durante la administración de Jorge Enrique Rosso Picot. Cabe acotar que el Museo de Luján era quien distribuía las tablas, y en su momento señor Ardohain aportó la información de quienes fueron los primeros vecinos. El primer poblador fue Vicente del Valle quien levantó un edificio de barro y paja donde instaló un negocio de “Ramos Generales”, tal como el que tenía en la estancia “Polvaredas Grande”, especie de pulpería que luego reemplazó por uno de ladrillo y que se conoció como Almacén de Arambarri durante mucho tiempo.

Ese día 14 de enero de 1884 y los posteriores llegaron Juan Orueta, Ángel Castaños, Juan Rojas, Jesús Tancredi, Esteban Maldonado, Teófilo Rodríguez, Juan Saint Germes, Isidoro Lanz, Florentino Acosta, Marcelino García, entre otros.

La familia Del Carril tenía su residencia en “Polvaredas Grande” y tomaban el tren en la estación que lleva el nombre del donante de las tierras, don Víctor Del Carril, donde se levantaron la estación y galpones. Al llegar el tren, los letreros que identificaban a la estación decían: “Dr. Del Carril”. En 1890 se suprimió “doctor”, pues don Víctor no lo era.

En 1885 se creó el destacamento de policía, siendo su primer agente Martín Ruiz. En 1928 se inauguró el edificio actual de la comisaría.

En 1887, en cumplimiento de la “Ley de Centros Agrícolas”, que disponía la expropiación de tierras destinadas a la creación de centros urbanos, se realizó el loteo y distribución con miras a la formación organizada de una nueva localidad. Con este fin se le expropiaron tierras a don Víctor Del Carril, pero por distintas circunstancias se desplazó el trazado del pueblo y esas tierras recién se utilizaron cuando se construyó el Barrio Federal en la primera década del siglo XXI. El 27 de enero de 1890 Del Carril fue declarado “Centro Agrícola”. El agrimensor Cardozo efectuó las respectivas mediciones a tal efecto. Fue así como a pocos kilómetros de la estación comenzaron a instalarse los primeros chacareros.

En 1895 llegaron otros pobladores como Diego Bragil, Guido Gabuto, Rufino González, Martín Carrique, Juan F. Martínez, Cruz Avaresse y Santos Cáceres. La mayoría de ellos se dedicó al comercio.

Una de las primeras demandas de los pobladores del Centro Agrícola Del Carril fue solicitar una escuela, argumentando que la escuela que estaba en el campo de doña Juana Cazón de Olavarría era de imprescindible necesidad en Del Carril. A raíz de este pedido se autorizó dicho traslado. Se construyó el edificio escolar con aportes del vecindario y don Vicente del Valle, junto a don Juan Orueta y algunos peones suyos como Jesús Tancredi y Ángel Castaños, empezaron a levantar el rancho de lo que sería la primera escuela de Del Carril.

La subdivisión y venta de tierras que pertenecían a la estancia Polvaredas generó el surgimiento de nuevas chacras y el loteo de terrenos cercanos a la estación ferroviaria. Las tierras fértiles y el trabajo tenaz permitieron el surgimiento de una pequeña aldea cuya comunidad tenía afán de progreso. Los almacenes de ramos generales hicieron su aporte, marcando un hito en el desarrollo del pueblo. Otros comercios más modestos también hicieron su aporte.

En 1903 abrió sus puertas el primer hotel, siendo sus propietarios los señores Ambrosio y Martín Carrique. Luego se sucedieron varios hoteles y fondas, los cuales tenían mucho trabajo ya que la falta de transportes y de rutas obligaba a los viajantes de comercio, a los recibidores de granos y a los maestros a pernoctar en el pueblo. Solían contar con despacho de bebidas y cancha de pelota vasca. También surgieron muchos bares.

El primer periódico de Del Carril fue fundado, en 1918, por Ricardo Barreiro, hijo de la primera maestra, María Barreiro. El 5 de junio de 1924 salió el primer ejemplar de “La voz de Del Carril”, este periódico salió todos los sábados hasta el 19 de marzo de 1938. En mayo de 1936 apareció “La Verdad”, con alcance regional cubriendo Del Carril, Roque Pérez, Polvaredas, Álvarez de Toledo y Cazón. El 1° de agosto de 1943 hizo su aparición “Los Principios”, de Idelfonso Derman.

En 1919 se fundó el Club Deportivo.

La primera farmacia se instaló en 1922, siendo su farmacéutico Vicente Álvarez Huergo.

Los primeros galenos que atendieron en Del Carril fueron Silva y Berisso. El 1° de junio de 1924 se instaló en la localidad el Dr. Víctor Freiberg.

En 1924 se habilitó la oficina del Registro Civil; su primer jefe fue el escribano Esteban Tissoni.

En 1925, con el objeto de levantar un templo católico, se formó la “Comisión pro Capilla de Del Carril”. Catorce años después, el 15 de noviembre de 1939, el padre Raed colocó la piedra fundamental del futuro templo en un terreno donado por don Marcelino García. Finalmente, en 1953, se inauguró la Iglesia siendo su primer párroco el padre Carlos Lingueta. Pocos años después se construyó la casa parroquial.

En 1926 se logró levantar un edificio de ladrillos para reemplazar la escuela rancho. Ese mismo año se inauguró la oficina de teléfonos con 22 abonados.

En 1928 comenzó a funcionar la estafeta de correo.

En 1939 se creó Defensores Football Club. Este club jugó su primer partido de fútbol contra Álvarez de Toledo, ganando 2 a 1.

En 1944 se diseñó y trazó la plaza. A este espacio verde se lo denominó “Gral. José de San Martín”. Su diseñador fue César Ibarra.

En 1949 comenzó a funcionar la Unidad Sanitaria, la cual contaba con sala de rayos x, quirófano, internaciones y consultorios externos.

En 1953 se levantó el edificio de la delegación municipal.

En 1957 se habilitó el cementerio municipal.

Del Carril tuvo electricidad provista por una usina privada, cuando ésta cerró la localidad estuvo varios años sin este servicio. Finalmente, el 11 de noviembre de 1961, se formó la Cooperativa Eléctrica de Del Carril Ltda. presidida por Marino Falasco. Esta cooperativa intentó brindar el esencial servicio. Finalmente, en 1973 la Cooperativa Eléctrica de Saladillo encaró un plan de electrificación rural para llevar el servicio a las localidades del interior del partido. En 1974 llegó a Del Carril.

En 1977 la Cooperativa Eléctrica de Del Carril, presidida por el Dr. Roberto Pisani, comenzó a trabajar en pos de lograr la prestación del servicio de agua corriente. En 1979 se inauguró el servicio de agua corriente y la Cooperativa Eléctrica pasó a denominarse Cooperativa de Agua Potable y otros servicios.

En 1980 se construyó el acceso asfaltado a la localidad desde la ruta nacional 205.

El 22 de Octubre de 1982 se fundó el Centro de Jubilados.

En marzo de 1984 se inauguró el colegio secundario (actual Escuela de Educación Secundaria N°1), la cual por muchos años fue un anexo de la Escuela Técnica de Saladillo. El 31 de julio del mismo año se inauguraron el Jardín de Infantes y el cuartel de Bomberos Voluntarios, con la presencia del gobernador Dr. Alejandro Armendáriz.

En 1992 se inauguró el templo de la “Nueva Iglesia Apostólica”.

En 2003 se creó la Biblioteca Municipal “Víctor Freiberg”, la cual el 30 de julio de 2021 inauguró el edificio propio en el que se brinda no sólo el servicio de prestación de libros sino también un espacio para la lectura, consulta informática por internet, y auditorio para talleres y otras actividades culturales. La obra, gestionada durante los gobiernos de Carlos Antonio Gorosito y de José Luis Salomón, fue realizada gracias al Fondo Educativo Municipal. Además de inaugurarse el nuevo edificio, se impuso el nombre de “Lucía Inés Elordieta” al auditorio de la biblioteca, en recuerdo de la ex concejal, militante radical, y estimada vecina de Del Carril quien colaboró en la creación de la biblioteca y falleció el 2 mayo de 2017; y el de “Julio Omar Salesses” a una biblioteca temática creada a partir de la donación personal realizada por la familia del abogado y el ex concejal carrilero fallecido el 25 de mayo de 2018, que incluye 2220 ejemplares y otros artefactos personales.

El 5 de abril de 2006 comenzó sus emisiones FM 101.1 “Radio Del Carril”, convirtiéndose en el principal medio de comunicación social de la localidad.

Fuentes consultadas:

Legislativa: Ordenanza Municipal N° 33/1997.

Bibliográficas: “Del Carril, como me lo contaron, como lo recuerdo” Lucía Elordieta.2015; “El Tesoro” Una aproximación a la historia de nuestra prensa. Marcelo Pereyra. 2013.

Testimonial: Alejandro Banegas.