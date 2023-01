40 aniversarios de la muerte del expresidente Dr. Arturo Illia (04-08-1900/18-01-1983)

“Illia fue, es y será sinónimo de honestidad y austeridad republicana, pero también de buen gobernante. Es difícil ser como Illia pero vale la pena serlo. El país necesita hombres y mujeres como el en el manejo de la cosa pública” Carlos Antonio Gorosito.

“El 30 de octubre se cumplirán 40 años de aquel día glorioso en que los argentinos votábamos y recuperábamos la Democracia para todos los tiempos. Hoy se cumplen 40 años de la muerte uno de grandes presidentes que tuvo que tuvo el país. El presidente cuya figura está asociada con la Honestidad y la Austeridad Republica. Y al mismo tiempo es una de las expresiones más auténticas de lo que significa ser Radical. Al decir de Moisés Lebenshon tuvo doctrina para que el pueblo nos entendiera y tuvo conducta para que nos creyera. Ese presidente que cuando lo derrocaron se fue en taxi desde la Casa Rosada a la casa de su hermano Ricardo en Martínez (San Isidro). Algunos de los golpistas del 28 de junio de 1966 con el tiempo se arrepintieron de la actitud infame que tuvieron. Luego del golpe cívico militar del’66 Don Arturo como auténtico demócrata que era salió a recorrer el país para mantener viva a la UCR y que esta fuera un instrumento esencial para recuperar la Democracia. Su militancia lo llevaba desde la ciudad más grande hasta la localidad más pequeña del país. Así fue que en plena dictadura de visito Saladillo, dio una charla en el comité, allí estuve hace casi 55 años atrás. Luego don Arturo fue a dormir en un campo de la zona rural saladilelnse “La Razón” y al día siguiente presidio una reunión de dirigentes y militantes radicales de la zona en el campo de Don Pedro Almada que había sido organizada por el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz. Cuando un nuevo golpe cívico militar derroco a las autoridades constitucionales en marzo de 1976, Don Arturo hizo lo de siempre luchar para recuperar la democracia. Su lucha rindió su fruto el 30 de octubre de 1983 no solo se recuperaba la Democracia sino que un radical era consagrado presidente de la Republica. En 1916 Yrigoyen fue el Primer Presidente Argentino elegido por el voto popular, en 1983 otro correligionario de gran dimensión política y humana como el Dr. Raúl Alfonsín se convertía en el Primer Presidente de la Democracia Recuperada. El 30 de octubre de 1983 Don Arturo ya no estaba físicamente con nosotros. Seguramente a Don Arturo le hubiese gustado estar presente en esa jornada, en aquella victoria del argentino, porque ese día triunfo la vida sobre la muerte, la democracia sobre el autoritarismo, no era solo el triunfo del candidato de la UCR. Indudablemente podemos decir que también Don Arturo estuvo presente ese día y no solo porque triunfo el partido cuyo ideario abrazó desde su juventud, no solo porque su correligionario el Dr. Alfonsín fue elegido Presidente, sino porque triunfaron sus conciudadanos, sus ideales; porque triunfaron sus deseos, porque triunfaron los grandes valores de la libertad y la justicia social, porque triunfó la democracia, porque triunfó la unión nacional. Hoy en el 40 aniversario de su partida de este mundo el mejor homenaje que le podemos rendir es intentar representar los valores que el encarno. Illia no es solo un Prócer partidario es Prócer del país. Es una de las figuras más queridas dela política argentina y lo digo en presente, porque trascendió a su tiempo, es sinónimo de Honestidad y Austeridad Republicana en política. Lo reconocen propios y extraños. Vivimos tiempos de crisis moral en la vida y en la vida pública en particular. Ante tal circunstancia, el país y el mundo reclaman hombres y mujeres como Illia, para que se dediquen a la cosa pública. Illia decía que: “ser radical es difícil, pero vale la pena serlo”. Repito una vez más: ser como Don Arturo es difícil, pero vale la pena serlo. Intentemos que haya muchos hombres y mujeres como Arturo Illia en la Política y estoy seguro que haremos de Argentina un país mejor.”

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)-Ex Presidente del Comité de la Prov. de Bs. As de la UCR (2005-2007), Saladillo 18 de Enero de 2023.

Nota: Una de las fotos me muestra junto en la década del ’60 junto a Illia y otros correligionario en el Comité radical de Saladillo. La otra en la ciudad de Gral. Belgrano en la década del ’70 del el Dr. Illia participaba de una actividad política en aquella ciudad bonaerense organizada por el dirigente local Dr. Belarmino Martín, yo por entonces era Secretario de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires.