Grave sequía en la Laguna Indio Muerto

Por medio de la presente, queremos ponerlos en conocimiento de la situación que estamos

atravesando desde hace unos meses y que estas últimas semanas se agravó en la Laguna

Indio Muerto, lugar donde nuestro club tiene el camping para explotación turística.

Como es de público conocimiento, el 60% del país está atravesando una sequía muy

importante desde hace tiempo, aproximadamente en Agosto de 2022 nuestro espejo de agua empezó a bajar su nivel, ya en septiembre se dificulta navegar con embarcaciones a motor, por

lo consiguiente el flujo de visitantes empezó a mermar.

En los siguientes meses la situación no mejoró, por el contrario, las escasas lluvias no lograron

frenar la bajante que día a día, lentamente se notaba más.

En los últimos 15 días, a la ola de calor la acompañó una gran bajante de las napas, eso hizo que lo poco de agua que quedaba se redujera a lo que es hoy, algunos charcos de agua verde, tibia y putrefacta, muchos peces muertos y muchas aves amontonadas.

Obviamente que el público que nos visita siempre en estas fechas de temporada alta es casi

nulo, venimos solventando los gastos fijos gracias a algunos ahorros, las cuotas societarias y una ayuda de parte del Estado Municipal por medio de las áreas de deportes y de turismo.

La verdad es que estamos en una situación de emergencia, no están previstas lluvias en el

corto plazo que ayuden a volver a tener un nivel adecuado y cuando esto suceda va a demorar

mucho la recuperación de la fauna y vegetación de la laguna, ósea, es muy probable que no

haya peces por un tiempo una vez que ingrese agua.

Toda la comisión directiva del Club viene haciendo un gran esfuerzo desde hace tiempo por mantener las instalaciones lo mejor posible teniendo en cuenta la situación.

Agradecemos públicamente a todos los socios que aún sabiendo el estado de la laguna, siguen

aportando con la cuota societaria.

Y también agradecemos a la municipalidad por el apoyo continuo para que la institución siga en

pie.

Próximamente vamos a anunciar algunos eventos y/o rifas que estamos organizando para

poder seguir solventando gastos.

Atte

Club de Pesca Saladillo