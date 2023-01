Saladillo solicitará que se declare la Emergencia y/o Desastre Agropecuario

EL MUNICIPIO SOLICITARÁ LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE AGROPECUARIO DEL PARTIDO DE SALADILLO A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En estas horas se está completando la documentación necesaria mediante la cual el Municipio de Saladillo, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo local a cargo de Vladimir Wuiovich, solicitará a la Provincia de Buenos Aires que se declare al partido de Saladillo en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario debido a la gran sequía que viene atravesando el distrito desde hace varios meses.

Entre los requisitos que solicita el Ministerio de Desarrollo Agrario está la creación de la Comisión de Emergencia y/o desastre Agropecuario que ya fue conformada; un informe técnico del INTA también cumplimentado, una nota del Intendente dirigida a la Comisión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario y el acta de la Comisión Local ratificando el pedido de declaración que será cumplimentado en las próximas horas.

A más tardar a principio de la semana entrante será elevada la documentación a La Plata y cargada por sistema.

El Partido de Saladillo viene siendo afectado por dos fenómenos climáticos adversos que impactaron en el normal desarrollo de la actividad agrícola ganadera. Sequía y heladas reiteradas en el segundo semestre de 2022 y actualmente sequía. El impacto de ambos en la actividad agropecuaria fue y es de gran importancia, ya que debido al estado de los suelos, no pudo respetarse el normal ciclo de los cultivos e inclusive impidió la siembra/cosecha de los mismos y la producción de pasturas de calidad.

Actualmente no se cuenta con el índice de humedad necesario para el desarrollo óptimo de los cultivos y praderas naturales, lo que no solo genera un gran incremento en los costos actuales de la actividad sino que impactará principalmente en los meses próximos, dado que la producción de pasturas resulta insuficiente tanto en cantidad como también en calidad para cubrir los requerimientos y necesidades de la hacienda, especialmente por estar adentrándonos en la época invernal. En cuanto a los cultivos implantados, la soja sufrió un gran estrés hídrico que provocó el aborto de flores y chauchas, traduciéndose en una importante merma de su rendimiento futuro. El cultivo de maíz, por su parte, sufrió una doble afectación, es decir, la siembra de maíz temprano correspondiente al año 2022, en su gran mayoría se perdió por falta de humedad y los cultivos de segunda en algunos casos no se pudieron sembrar y en aquellos que sí lo hicieron están al límite de perderse si no llueve de manera abundante en los próximos días.

Es por ello que las autoridades municipales del partido de Saladillo apoyan esta solicitud como paliativo a la situación que atraviesan nuestros productores, teniendo en cuenta el notorio agravamiento de la situación climática que perjudica a nuestro distrito, por la escasez de precipitaciones de los últimos meses, sumado a que los daños no solo impactarán al sector agropecuario sino a toda la actividad económica de nuestro partido por ser el campo una de las principales fuentes del desarrollo económico, y por ende el de la Provincia y Nación en general a través de lo que se percibe por impuestos y/o retenciones.

En base a los informes técnicos, el aval de la Comisión y la solicitud del Intendente José Luis Salomón y el Secretario de Desarrollo Local Vladimir Wuiovich es que se solicitara a la Provincia que declara a Saladillo en estado de emergencia y/o desastre agropecuario.

