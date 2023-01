Alerta preventiva de la CES: Prevención ante posibles tormentas

Desde el área de distribución de energía de la CES se recuerda que en caso de observar: conductores eléctricos en contacto con instalaciones metálicas (como carteles, columnas de alumbrado público, semáforos, etc.) caídos en la vía pública o al alcance de la mano, humo, vapor o fuego en instalaciones eléctricas (cajas, transformadores, etc.), tapas abiertas o deterioradas de cualquier instalación eléctrica, no hay que acercarse ni tocarlas.

De producirse lluvias y/o vientos fuertes tome la precaución de evitar circular por zonas anegadas, no tocar ni remover cables sueltos e inmediatamente advierta cualquier situación de peligro al teléfono de guardia: 02344 430030.

En cuanto al cuidado de los artefactos, de registrarse tormentas con descargas atmosféricas, se recomienda se desenchufar los mismos para evitar daños.”

ALERTA POR TORMENTAS EN LA REGIÓN: El SMN advierte para General Alvear – General Belgrano – General Paz – Las Flores – Lobos – Monte – Navarro – Roque Pérez y Saladillo

Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del jueves 19 de enero de 2.023 – generado a las 18:25

Para la tarde y noche del viernes 20 de enero Alerta por tormenta Amarillo:

Las áreas serán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.