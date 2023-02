Mario Alfredo Cali Cali (1952-2023)

“NOS DEJÓ “CALI-CALI” UN CARRILENSE “PURA BONDAD” QUE SE GANÓ EL APRECIO DE SUS CONVECINOS. EN EL AÑO 2012 LE RENDIMOS HOMENAJE IMPONIENDO SU NOMBRE A UN PARQUE DE LA LOCALIDAD DE DEL CARRIL” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Mario Alfredo Álvarez tenía 71 años de edad, en la localidad saladillense de Del Carril, donde vivió desde siempre era conocido como “Cali-Cali”. Todos lo conocían y lo querían. Era “pura bondad” y esta expresión no es un elogio póstumo, refleja mis sentimientos y el de muchos. Siempre se refería a mí en forma afectuosa como “Papá Goro” o “Papa Lolo”, me quedó grabado en el mensaje privado del Facebook donde me saluda con esa expresión, fue para uno de mis cumpleaños. Ambos somos capricorniano el del 26 de diciembre de 1952 y yo del 23 de diciembre de 1954. Nos unía la condición de convecinos de un mismo distrito: Saladillo. Cali-Cali era carrilero.Quiero hacer pública nuevamente (digo nuevamente porque lo exprese en julio de 2012 en Del Carril) un gran gesto de Cali-Cali. En el 27 de marzo de 2007 tuve un gran accidente, donde perdió la vida mi hermano Julio. Luego de los primeros auxilios en el Hospital Posadas de nuestra ciudad, fui trasladado al Hospital Italiano de Buenos Aires. Yo estimo que recién recobre el conocimiento el 11 de mayo de ese año, primero me expresaba por gestos y por escrito. Luego pude empezar hablar con dificultades. Luego podía hablar con quienes me visitaban. Un día recibo la grata visita de “Cali-Cali”, se las ingenió para llegar hasta el Hospital Italiano. Le pregunté como había llegado y me dijo que a “dedo” y que fue preguntando hasta dar con el Hospital. Tuvo un gesto que jamás podré olvidar. Fueron pasando los años y nos seguimos viendo toda vez que yo visitaba la localidad Del Carril como Intendente Municipal. Cali- Cali seguía siendo una persona muy querida en Del Carril. En el año 2012 tomé la decisión de imponerle su nombre a un espacio público carrilense. Y el Parque Infantil frente al Barrio Federal se pasó a denominar “Cali-Cali” la inauguración fue el 30 de julio en el marco de los festejos del 149 aniversario de la ciudad de Saladillo. El acto constituyo el reconocimeinto de la comunidad a una buena persona. La comunidad carrilense participó con alegría de dicho evento. Cali- Cali ya ha dejado la vida terrenal.El estará siempre presente en el afecto de todos los que lo hemos conocido. Siempre será recordado. Cuando las futura generaciones de carrilenses pregunten porque el Parque ubicado frente al Barrio Federal de Del Carril se llama “Cali-Cali”, habrá alguien que cuente que en homenaje A Mario Alfredo Álvarez, una de las tantas buenas personas que pasan por este mundo que durante su paso por la tierra sumo alegrías y sufrimientos, pero que tuvo el cariño y afecto de su comunidad”.

Carlos Antonio Gorosito. Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 31 de Enero de 2023.