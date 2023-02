238 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE GÜEMES

«GUEMES ES UN DE LOS GRANDES HÉROES DE NUESTRA PATRIA.RECORDARLO ES RECORDAR SU CORAJE, SU ENTREGA Y LA DE SUS GAUCHOS EN LA GESTA DE NUESTRA INDEPENDENCIA. EL POETA LEÓN BENARÓS ESCRIBIÓ: «SI NO FUERA POR GÜEMES/YO LES ASEGURO/NOS HUBIERA TOCADO/DESTINO DURO». CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Nuestra Patria no logro su Independencia por arte de magia. Hombres y Mujeres anónimos ofrendaron su vida en pos de ese objetivo. También hubo hombre y mujeres que fueron guías de eas luchas, que lideraron los movimientos populares, que estuvieron juntos a la par de todo un pueblo que soñaban con tierra libre y soberana para lo que hoy es argentina. Martín Miguel de Güemes y su hermana «Macacha»( María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada ). Hoy se cumple el 238 aniversario del nacimiento de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, ya que ocurrió 8 de febrero de 1785 en Salta perteneciente por entonces al Virreinato del Río de la Plata. No podemos olvidar a Güemes. Olvidarlo significa desconocer su rol protagónico en las gestos de nuestra Independencia. Participó además de la defensa de Bs. As durante las invasiones inglesas. Después de la Revolución de Mayo se incorporó al ejército Patriota y formó parte de las tropas victoriosas en Suipacha, de regreso a Bs .As colaboró en el sitio a Montevideo. En 1815 regresó a Salta y se puso frente a la resistencia a los realistas que venían por el Norte. El 15 de mayo de ese año fue electo Gobernador de la Provincia cargo que ejerció hasta 1820. Freno varias veces el avance de los españoles con sus tácticas guerrilleras. El accionar de Güemes fue fundamental para que San Martín pudiera cumplir con el objetivo supremo de liberar a nuestra Patria y América. Los argentinos no podemos olvidar al General salteño, su accionar trasciende además nuestras fronteras. . Belgrano valoraba el aporte de Güemes a la causa de la Independencia, ambos habían tenido diferencias entre ellos. Pero luego se originó entre ambos una amistad, en una carta dirigida al Gral. Belgrano, Martín Miguel de Güemes le escribió lo siguiente: ««Hace Ud. Muy bien en reírse de los doctores; sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objeto que el bien general y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas». Le asistió la razón al General Gaucho, hoy todos veneramos su memoria y los incluimos en el Panteón de los Padres de la Patria. La vida de Güemes se apagó en al Horqueta en 17 de junio de 1821. Siendo el único General Argentino muerto en combate durante las Gestas de la Independencia. Volver mirada a Güemes, significa volver a los valores que el represento. Desde el fondo de la historia hoy Güemes nos interpela todos y nos convoca a que nos unamos para lograr que cada uno delos que habitamos esta tierra de promisión podemos tener paz, pan y trabajo. Para que el acceso a la salud y a una educación de calidad para todos sea una realidad palpable. Para que terminemos con la inflación que deteriora nuestros ingresos, para seamos capaces de generar riqueza y luego distribuir con equidad, para que podemos superar el odio que hoy en gran parte anida en nuestra sociedad. Para que nada de lo que se injusto nos sea indiferente. Güemes hombre de posesión económica acomodada lo dio todo, como la mayoría de próceres, por la Patria. El poeta «León Benarós, sintetizó en su versos muy bien el rol de el salteño: «Mi General San Martín/Vaya a libertar naciones/Que en estas tierras de Salta se queda Güemes/ Desbaratando invasiones.» Hoy nosotros tenemos que desbaratar los males de la Argentina de hoy. Tenemos de todo en la vasta geografía de país. Solo nos falta entender el mensaje de los Padres de la Patria, como Güemes, y ponernos a trabajar por el bien común. Eso nos demanda nuestra Patria hoy. «

Carlos Antonio Gorosito. Ex Intendente Municipal (1991-2055), Saladillo 8 de Febrero de 2023.