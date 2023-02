Gorosito se reunió con el presidente del comité nacional de la UCR: Gerardo Morales

«Dijo Morales: «Somos un partido inseparable de la democracia, y unidos somos más fuertes.» Debemos llevar a las PASO un candidato a Presidente de la UCR. Si hay más de un candidato radical, el partido debe determinar el mecanismo para elegirlo. En todos los niveles donde haya más de un candidato, se debe establecer un sistema para elegir el candidato radical» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«El jueves 23 de febrero fui invitado a participar de una reunión de la Corriente de Opinión Nacional que lidera Federico Storani, a la cual concurrió el Presidente del Comité Nacional de la UCR y Gobernador de Jujuy Gerardo Morales. Entre otros se encontraban además los ex -Intendentes de Pergamino y Tres Lomas Dres. Héctor Gutiérrez y Mario Espada. El ex – Diputado Nacional Dr. Pedro Azcoiti, el ex – Diputado Provincial Dr. Guillermo Faviano, el Ex – Senador Provincial Dr. Jesús Porrúa, el ex Vicecanciller de la gestión del Presidente Alfonsín Dr. Raúl Alconada Sempé y el Dr. Enrique Illia, presidente de la Fundación Illia. El Gobernador Gerardo Morales quién ya dijo que aspira a competir por la candidatura a Presidente de la Nación en representación de la UCR expresó entre otros conceptos, luego de que nos manifestamos muchos de los presentes, lo siguiente: «Frente a una inflación que complica aún más la situación de los trabajadores, quienes pierden el poder adquisitivo del salario, no tenemos otra opción que generar el cambio. Y la fortaleza de la Unión Cívica Radical será la garantía de un gobierno de coalición real.» Por mi parte sostengo que dado que la UCR forma en la actualidad parte de una coalición política debe procurar que esta no tenga posturas políticas en los diversos temas que nos lleve a posiciones que avancen hacia lo que tradicionalmente se conoce como derecha. El socialdemócrata alemán Willy Brandt en su momento sostuvo: «Tanto mercado como sea posible; tanto Estado como sea necesario» lo escuche de Morales, su orientación va en ese sentido donde la política dé instrucciones a los economistas para elaborar planes que atiendan la salud, la educación, la vivienda y promover el desarrollo del sector privado como factor de progreso del país, pero sin caer en la ortodoxia neoliberal. También me exprese en el sentido de que la UCR debe llevar candidatos propios en todos los niveles, me refiero a candidatos a presidente, gobernadores e intendentes. Lo ocurrido en la Provincia de La Pampa con designación del candidato a Gobernador por Juntos es una prueba palmaria de lo que deberíamos hacer. Sostuvo deberá tener su propio programa y luego consensuar con los demás miembros de la coalición el programa final. Si se integra una coalición va de suyo que todos tenemos que hacer concesiones. Habrá que tener en claro cuáles son los límites de lo que se puede y debe conceder en la integración. Alem decía: «El carácter es una fuerza, el carácter es la verdadera potencia de la personalidad humana; la inteligencia no es más que la claridad, no es más que la luz: es un foco que vierte la claridad, repito, pero que por sí solo no levanta ni siquiera una mata de hierba. La máquina a vapor no alumbra pero va, arrastra, vence todos los obstáculos, avasalla todos los inconvenientes: ese es el carácter» (del discurso pronunciado en el Senado de la Nación en 1891). Hice mención a la cita de Alem por su referencia al carácter. El futuro Presidente de la Nación deberá tener carácter, no deberá ser títere de nadie. Los problemas que tiene hoy Argentina en muchos aspectos no solo en la economía, son de tal magnitud que la persona que quiera liderar un programa de desarrollo y cambio deberá a mi criterio contar con esa cualidad :el carácter. Creo que nadie podrá hablar ya, de la herencia ni desde el oficialismo actual, ni desde la oposición ya sabemos cómo está el país. Habrá que actuar y por lo tanto tener claridad en los objetivos. Morales ya ha dicho que es precandidato y que lanzará formalmente su candidatura a mediados de marzo. El Dr. Facundo Manes por su parte también ha manifestado su voluntad de ser candidato a Presidente de la Nación. Hasta aquí habría dos candidatos por parte del radicalismo. Los máximos organismos de nuestro partido deberían determinar el procedimiento para elegir los candidatos partidarios y luego ir a las PASO con los candidatos de las otras expresiones que integran la coalición. Finalmente el que gane liderará y el que pierda acompañará cómo decía Balbín, pero como parte de un proyecto que se comparte y no como convidados de piedra. El acompañamiento es siempre si se respeta el programa consensuado. Siempre digo que la política es el arte de generar esperanza, tenemos que tener esperanza de que los problemas del país se puedan solucionar, son demasiados graves como para que persistan en el tiempo. Es posible lograr un país mejor, pero al mismo tiempo es necesario que todos los sectores políticos, económicos sociales etc tengamos alguna actitud de desprendimiento. Es posible una Argentina mejor, pero solo de nosotros depende.»

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex – Presidente del Comité de la Pcia .de Bs. As de la UCR (2005-2007), Saladillo 25 de Febrero de 2023.