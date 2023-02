HACE 50 AÑOS (27-02-73) PRONUNCIE MI PRIMER DISCURSO POLITICO ANTE UNA MULTITUD.

“Fue en el cierre de campaña de la UCR de Saladillo. El último de los oradores de ese día fue el Dr. Raúl Alfonsín. No arriar las banderas históricas de la UCR es responsabilidad de todos aquellos que sientan que por sus venas corre sangre radical sean dirigentes o militantes. Como hace 50 años, sigo pensando que el radicalismo es el partido de justicia social, las libertades públicas, del sufragio, de los derechos humanos, el partido de los desprotegidos de la sociedad. “Carlos Antonio Gorosito

“Ya estaba acostumbrado a hablar ante grupos de personas. Lo había hecho en los recreos de la Escuela Primaria (La número 18 “Gral. San Martín» de Saladillo) ante mis compañeros sobre historia argentina básicamente. Después en el Colegio Secundario “Manuel Pardal” también en los recreos o en algún evento. Pedir “pasar al frente” a dar lección como se decía en aquellos tiempos eran también una manera de entrenarme en el ejercicio de la oratoria. “Que hable el Goro” era una muletilla que usaban frecuentemente mis compañeros de colegio, algunas veces para escucharme con atención, y otras veces para burlarse de mí. Parelmente concurría al Comité de la UCR de Saladillo, en las reuniones o ante la presencia de algún dirigente que visitaba la ciudad mies preguntas siempre estaban precedidas de alguna reflexión, o que me iba entrenando en el arte de hablar en público. Como así también la presidencia del Club Estudiantil. Pero sin duda alguna mi primer gran desafío como orador fue el martes 27 de febrero de 1973, ese día se realizó en Saladillo el acto de cierre de campaña de la UCR. El 11 de marzo se votaba para Presidente y Vice de la Nación, Gobernadores Provinciales e Intendentes Municipales, además de los cargos legislativos en los distintos niveles en todo el país, es decir legisladores nacionales, provinciales y concejales y consejeros escolares en los municipios. El acto en Saladillo adquiría particular relevancia porque el cierre del mismo estaría a cargo del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, quien en la internas de 1972 había perdido la nominación como candidato de la UCR y su vez nuestro convecino el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz había perdido en esa mismas elecciones internas la nominación como candidato a Gobernador ante el Dr. Cesar Martín García Puente. El Dr. Alfonsín era de todas maneras una figura en ascenso en el radicalismo y en la política argentina y venía a prestigiar la tribuna partidaria. La semana anterior al acto junto a un grupo de correligionarios estábamos doblando boletas para sus destrucción entre nuestros conciudadanos, llega entonces “Titán” Armendáriz y comentó que ya estaba definida la lista de oradores, pero agrego “falta un representante de la Juventud y puede ser Gorosito”. ”. “Si Gorosito” acota José Alberto Acosta “Larita” quién fuera secretario privado de Titán. Todos aplaudieron y quede designado como orador por los jóvenes. Ello implicaba una enorme responsabilidad para mí, al mismo tiempo que un gran honor, y si bien ya estaba acostumbrándome a hablar en público, me invadía el temor a enfrentar una gran multitud y armar la estructura del discurso. Y fui entonces a buscar ayuda en una de las personas que tuvo gran influencia en mi vida política y personal: El Dr. Juan Miguel Curto (uno de los primeros abogados de Saladillo) era por entonces mi profesor de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional. Nos encontramos en el legendario y ya desparecido “Bar Rivadavia” (frente a la Plaza Principal) de Francisco “Pancho” Fosco, otro radical de raza. En el Bar “Rivadavia” además del público en general, se reunían los radicales, el Dr. Curto siempre me invitaba a tomar un café en ese bar junto al Dr. Hilario Armendáriz y Valerio Martin de Iraola, ambos habían sido Intendentes de Saladillo, mientras que el Dr. Curto había sido asesor letrado en la gestión de De Iraola (1963-1963). En esos encuentros yo aprendía de ellos sobre el arte de la política. Del Bar nos fuimos al estudio Jurídico del Dr. Curto y antes de ayudarme a armar el discurso me dijo: “Es la primera y última vez que te voy a ayudar en este tema, después debes hacerlo solo. No debes depender de nadie, ni en este este tema ni en ninguno, no podes ser dependiente en nada y menos en política” y “vaya si me sirvió ese consejo”. El DR. Curto me deslizo conceptos, me indico posturas y gesticulaciones conocía algo del arte de la oratoria. Arme la estructura del discurso y como faltaban unos días para el acto lo ensayaba frente al espejo de un botiquín donde mi padre se afeitaba. En ese momento estábamos pasando una situación familiar muy difícil, mi infancia y juventud lo fue. Hacía poco que habíamos sido desalojados de la casa de propiedad de mi abuelo materno (habían fallecidos los abuelos y la casa se vendió) y nos trasladamos a una pieza de adobe del “rancho” de mi abuelo Gorosito. En la pieza de adobe dormían mis padres, mis siete hermanos menores y yo suelo. Una tía nuestra Leticia dormía afuera debajo de una lona. El botiquín estaba en un baño muy precario que distaba un 20 metros de la “habitación rancho”. Esa tía que hacía trabajos domésticos me compro en cuotas un saco beige de verano para el día del acto y que después durante mucho tiempo use tanto en verano, como en invierno. La tía también le pidió una corbata prestada a su patrón el Sr. Ricardo Pérez Codesal (un radical balbinista de gran corazón) y la use el día de acto. Yo y mis hermanos debemos agradecerle a la tía Leticia, ella fue una gran ayuda para nuestra madre, fue algo así como nuestra segunda madre. Finalmente llegó el 27 de febrero de 1973, el acto se realizó en una tribuna levantada en las veredas de las venidas Moreno y Rivadavia, donde hoy está el “Edifico Mayo”, allí había funcionado una importante tienda “La Central”. El público ocupaba la totalidad la intersección de las Avenidas Moreno y Rivadavia. Y se extendía por Rivadavia unos metros tantos hacia la calle Ministro Sojo, como así la Av. Belgrano y también por la Avda. Moreno hacia la calle Mitre y hacia la Avda. San Martín. La multitud fue estimada en más de 2.000 personas, una cantidad muy significativa para la época. Fui el primero de los oradores, luego de que el locutor me anunciara tome el micrófono lo apreté muy fuerte y mis primeras palabras fueron estas: “Correligionarios y Amigos: Hoy por primera vez en mi vida ocupo una tribuna política y lo hago con la emoción propia de tal circunstancia y con el orgullo de que esta tribuna sea la de la UCR, el partido de justicia social, las libertades públicas y del sufragio y de que ella vaya a ser ocupada también por el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín futuro presidente de los Argentinos”. Nunca he olvidado esta frase yo tenía que referirme elogiosamente a Alfonsín de otra manera porque el candidato era el Dr. Ricardo Balbín, pero es la frase que me salió en ese momento, luego si hable de Balbín y de todo lo que tenía preparado decir. La emoción me duró varios días para alguien que estaba dando los primeros pasos en la política era muy importante. Luego me siguieron en el uso de la palabra Lucia Elordieta ( candidata a Concejal), Helios Eseverri ( Candidato a Senador Provincial por Olavarría), el Dr. Bernardino Modesto Althave ( Candidato a Diputado Nacional por Gral. Alvear),el Sr. Rodolfo G. Pérez ( quién era nuestro candidato a Intendente) y finalmente el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín cerro el acto, me emocione mucho cuando el Dr. Alfonsín me mencionó en su discurso. Finalizado el acto se realizó una cena en salón de Bomberos Voluntarios que estaba totalmente colmado. Allí a los postres hicieron uso de la palabra el Ing. Julio Fernando Volonté y el Dr. Balbino Zubiri (de la ciudad de Azul) ambos eran candidatos a Diputados Provinciales, el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz y volvió a cerrar la lista de oradores Dr. Raúl Alfonsín. Ese acto quedara grabado siempre en mi memoria tenia entonces 18 años edad y muchos sueños algunos convertidos en realidad, otros pendientes y algunos dolores en el camino. A 50 años de aquel acontecimiento sigo pensando que la UCR es el partido de justicia social, las libertades públicas, del sufragio, de los derechos humanos, el partido de los desprotegidos de la sociedad. No arriar las banderas históricas de la UCR es una responsabilidad de quienes dirigen en la actualidad a nuestro partido, pero también lo es de la militancia y de todos aquellos que sientan que por sus venas corre sangre radical. Los correligionarios y el pueblo me han honrado con muchas calificadas representaciones partidarias y publicas en todos estos años cuya enumeración no haré. Hoy a los 68 años de edad me mueven los mismos ideales de los tiempos juveniles. He sido y soy plenamente consciente de mis limitaciones intelectuales y políticas, pero a mi modo y en el marco de mis limitaciones seguiré expresándome cuando lo considere necesario y seguiré en la lucha política aun cuando mis posiciones sean minoritarias. Siempre he dicho que renunciar a la política es renunciar a la lucha y renunciar a la lucha es renunciar a la vida porque la vida es lucha.”

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente del Comité de la Prov. de Bs. As de la UCR (2005-2007),Saladillo 27 de Febrero de 2023.

NOTA: La foto en blanco y negro muestra en momento donde estoy hablando en la esquina de Moreno y Rivadavia Se divisa la numeración de Avenida Moreno o Rivadavia con el 601. Y los carteles de la formula Bidegain- Calabro que no habíamos alcanzado a despegar., dado que el día anterior los muchachos del justicialismo nos habían hecho una pegatina en el lugar donde se hacía el acto. Los conocedores del radicalismo saladillense podrán advertir en la foto cerca de la tribuna al Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz, el Dr. Carlos M. Demaría Massey (tío de Titán), ambos de anteojos, a Olga Gadi de Armendáriz ya Guillermina Emparanza de Hansen ( hoja del legendario Intendente y líder del radicalismo saladillense).