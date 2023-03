Futbol local

INFERIORES – SABADO 4/3 #FECHA1

En el CEF N°36: Comercio vs. Huracán B

Sub 11 – 11.00 hs.

Sub 13 – 12.15 hs.

Sub 17 – A confirmar (Comercio vs. La campana)

En el Santiago Salas: Huracán A vs. Argentino B

Sub 11- 12.15 hs.

Sub 13 – 13.30 hs.

Sub 15 – 14.45 hs.

En cancha de Atucha: Atucha vs. Cazón

Sub 11 – 11.30 hs.

Sub 15 – 14.30 hs.

Sub 17 – 16.00 hs.

Sub 16 (femenino) – 12.45 hs.

En el Pedro Elordi: La Lola vs. Del Carril

Sub 11 – 11.30 hs.

Sub 15 – 14.30 hs.

Sub 17 – 16.00 hs.

Sub 16 (femenino) – 12.45 hs.

En el Adolfo Canteli: Argentino A vs. Oro Verde

Sub 11 – 11.30 hs.

Sub 13 – 12.45 hs.

Sub 17 – 14.30 hs.

En el Daniel Carbonari: Apeadero vs. Deportivo

Sub 11 – 11.00 hs.

Sub 13 – 12.15 hs.

Sub 15 – 13.30 hs.

Sub 17 – 15.00 hs.

RESERVA, PRIMERA DIVISIÓN, SENIOR Y FEMENINO

DOMINGO 5/3 – #FECHA1

En el CEF N°36: Comercio vs. Atucha

Reserva: 15.00 hs.

Primera división: 17.00 hs.

Senior: 13.00 hs.

En el Faustino Mieres: Oro Verde vs. Defensores D.C

Reserva: 15.00 hs.

Primera división: 17.00 hs.

Senior: 11.00 hs.

Femenino: 13.00 hs.

En cancha de Cazón: La Campana vs. Deportivo

Reserva: 15.00 hs.

Primera división: 17.00 hs.

Senior: 11.00 hs. (La Campana vs. C. Calvo)

Femenino: 13.00 hs.

En el Daniel Carbonari: Apeadero vs. La Lola

Reserva: 15.00 hs.

Primera división: 17.00 hs.

Femenino: 19.00 hs.

Senior: 13.00 hs.

En el Adolfo Canteli: Argentino vs. Alvear F.C

Reserva: 15.00 hs.

Primera división: 17.00 hs.

Senior: 13.00 hs. (Argentino vs. Pampero P.)

En cancha de Atucha: Jacobo Urso vs. Huracán

Reserva: 15.00 hs.

Primera división: 17.00 hs.

LIBRE: CAZÓN