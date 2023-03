SALON SESQUICENTENARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SALADILLO “GOBERNADOR ARMENDÁRIZ”

“En los comunicados oficiales no observó generalmente que se haga referencia al nombre del Gobernador Armendáriz cuando se menciona al Salón Sesquicentenario del Municipio. Estamos transitando el año del Centenario del nacimiento del Dr. Alejandro Armendáriz deberíamos llamar al mencionado Salón por su nombre y que también toda documentación oficial Municipal haga referencia al Centenario de su nacimiento” Carlos Antonio Gorosito.



“En el año 2015 se cumplieron 32 años de la recuperación de la Democracia. El 30 de octubre de 1983 habían sido electos Presidente de la Nación y Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, los primeros de la Democracia Recuperada los Doctores Raúl Alfonsín y Alejandro Armendáriz respectivamente. Para los saladillenses en general y los radicales en especial tenía la particularidad de que el Dr. Alejandro “Titán” Armendáriz era un hijo dilecto de nuestra ciudad. Durante mi gestión de Gobierno frente al Municipio se le tributaron diversos homenajes al Gobernador Armendáriz. El año 2015 fue el último año de mis 24 años consecutivos a cargo del Ejecutivo Municipal. Por lo tanto en mi carácter de Intendente Municipal le tribute en esa condición y en nombre de nuestro pueblo el último homenaje al Dr. Armendáriz. Con motivo del 150 Aniversario de nuestra ciudad ocurrido el 31 de julio de 2013, se decidió llamar a una de las Salas del Municipio “Salón Sesquicentenario Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz”. El Salón fue decorado además de un retrato del ex – Gobernador, con trabajos de artistas plásticos locales que ganaron el concurso convocada por la Municipalidad con motivo del 150° Aniversario de la ciudad e inaugurado el 30 de octubre de 2015. Contó con la presencia del Intendente electo Ing. José Luis Salomón y junto con otros funcionarios representantes del pueblo, artistas participamos del desarrollo del acto. Han pasado casi 8 años del día de la inauguración. La actual administración le da un uso intenso al Salón para distintos tipos de actos oficiales. Mi observación consiste en que siempre se hace mención al Sesquicentenario omitiendo mencionar al Gobernador Armendáriz, lo que entiendo que se hace involuntariamente. Por eso solicito públicamente que se haga referencia al Salón Sesquicentenario de esta manera: “Salón Sesquicentenario Gobernador Alejandro Armendáriz”. Este año además de cumplirse el 40 aniversario de la Recuperación la Democracia, se cumple el 100 aniversario del nacimiento del Dr. Alejandro Armendáriz es una manera de rendirle homenaje permanente al hijo distinguido de nuestra ciudad, al político y demócrata incansable que siempre estuvo al servicio de su pueblo. También sugiero que toda documentación oficial del Municipio haga referencia al Centenario del nacimiento del Dr. Armendáriz. También hago propicia la oportunidad que toda vez que se mencione al CAPS ubicado en el Barrio “La 31” se diga CAPS Intendente Ariel Delia, cuando sea el CAPS del Barrio del Cementerio se lo mencione como “CAPS Intendente Dr. Hilario Armendáriz”, el ubicado en el Barrio Saavedra como “CAPS Concejal Dr. Hipólito Tevés”, El CAPS MOVIL como “Dra. Mabel Santiago”, el CAPS ubicado en Saladillo Norte como “Dr. Eduardo de Santibañes (H), el CAPS ubicado en el Barrio Falucho como CAPS “DR. Asencio Ibarbia” y así sucesivamente con cada establecimiento Público Municipal que lleve el nombre de alguna personalidad que ha aportado desde diversas ámbitos o disciplinas al crecimiento y desarrollo de Saladillo. Lo que he referido es solo de carácter enunciativo porque estoy omitiendo a entidades culturales, deportivas etc. Al CAPS Dr. Asencio Ibarbia por ejemplo se lo señalaba frecuentemente como “CAPS FALUCHO”, cuando en realidad el CAPS lleva el nombre del Dr. Asencio Ibarbia uno de los profesionales de la medicina que tuvieron un rol relevante en nuestra comunidad, el CAPS fue construido en la zona de influencia del Barrio “Falucho”. Y el Salón Sesquicentenario del Municipio que lleva el nombre del Gobernador Alejandro Armendáriz se lo debe llamar con el nombre que corresponde. Armendáriz no solo es el Gobernador de la Recuperación de la Democracia, sino, reitero hijo dilecto de Saladillo”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 3 de Marzo de 2023