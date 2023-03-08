CONDOLENCIAS

08/03/2023 Sociedad

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA N° 23, «ESTEBAN ECHEVERRÍA» Y DEL

JIRIMM N° 9, DEL PARAJE SAN BENITO, HACEN LLEGAR A LOS FAMILIARES,

AMIGOS, CONOCIDOS, DE QUIEN EN VIDA FUERA  OSVALDO ERRAMUSPE;

LAS  CONDOLENCIAS, ACOMPAÑANDO  A SUS SERES  QUERIDOS EN ESTE

MOMENTO DE GRAN TRISTEZA Y DOLOR.

“POLOLO”, ASÍ LO LLAMABAN, UNA GRAN PERSONA, QUERIDO POR TODOS,  UN

ÍCONO DE SAN BENITO, QUIEN DESDE SIEMPRE PARTICIPÓ Y COLABORÓ CON LA

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA Y EL JARDÍN.

UN EJEMPLO A SEGUIR.

                                                                         HASTA SIEMPRE ..!