LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA N° 23, «ESTEBAN ECHEVERRÍA» Y DEL
JIRIMM N° 9, DEL PARAJE SAN BENITO, HACEN LLEGAR A LOS FAMILIARES,
AMIGOS, CONOCIDOS, DE QUIEN EN VIDA FUERA OSVALDO ERRAMUSPE;
LAS CONDOLENCIAS, ACOMPAÑANDO A SUS SERES QUERIDOS EN ESTE
MOMENTO DE GRAN TRISTEZA Y DOLOR.
“POLOLO”, ASÍ LO LLAMABAN, UNA GRAN PERSONA, QUERIDO POR TODOS, UN
ÍCONO DE SAN BENITO, QUIEN DESDE SIEMPRE PARTICIPÓ Y COLABORÓ CON LA
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA Y EL JARDÍN.
UN EJEMPLO A SEGUIR.
HASTA SIEMPRE ..!