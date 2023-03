181 AÑOS DEL NACIMIENTO DE ALEM (11-03-1842)

«EL GRAN LEGADO DE ALEM AL PAIS FUE LA CREACIÓN DE LA UCR. UNA DE LAS GRANDES CONQUISTAS DE LA UCR FUE EL VOTO POPULAR. EL RADICALISMO SIEMPRE DEBE RECURRIR AL VOTO PARA ELEGIR A SUS CANDIDATOS. SERIA UN HOMENAJE A ALEM Y LOS PADRES FUNDADORES DEL PARTIDO» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Alvaro Yunque le dedico a Leandro N. Alem un libro «El Hombre de la Multitud», hoy hace 181 que nació el prócer radical, fue el 11 de marzo de 1842. Alem convoco multitudes no solo con brillante oratoria sino con su conducta y con un programa. Buscaba la participación cívica del pueblo a través de ese poderoso instrumento que es el voto. Lograr la justicia social era uno de sus objetivos centrales, la verdadera democracia social con una opción preferencial por los que menos tienen, por eso sentencio: «nuestra casusa es la causas de los desposeídos», que traducida en términos actuales sería nuestra causa es la cusa de los excluidos de todo tipo de derecho. Alem es también el hombre del sacrificio, su vida fue consagrada al bien común y a servir los supremos interesases de la Patria. Creyó entonces que era necesario organizar una expresión política que defendiera los intereses del pueblo. De la mano de Alem nació entonces la Unión Cívica Radical: el partido del sufragio, de las libertades públicas, de los derechos humanos, de la justicia social, el partido que abrazo los grandes ideales de Mayo y de la gestas de la Independencia. El Dr. Raúl Alfonsín ha escrito que: «Después del fracaso militar de la revolución de 1890, Leandro N. Alem reconoció que era indispensable una organización política que diera coherencia y homogeneidad a la acción reparadora emprendida. A partir de allí, la construcción del partido pasó a ser una necesidad prioritaria en el pensamiento de Alem. Pero desde el primer momento, la existencia del radicalismo como partido en sus formas organizativas (novedosas hacia entonces, con una estructura federal funcionando a través del comité nacional, los comités locales, las convenciones) fue simultánea a la concepción del radicalismo como movimiento histórico». Ciertamente todo partido político necesita de unidad de los miembros que lo integran, es un prepuesto básico de todos los que integran una organización política compartan principios y valores. La unidad nunca significara uniformidad. Desde que nació la UCR está en una tensión permanente entre sus miembros, entre quienes piensan que el partido es solo un instrumento para conseguir representaciones públicas y en muchos casos satisfacer solo vanidades personales y entre quienes piensan que es un medio fundamental para transformar el país y mejor la calidad de vida de sus conciudadanos. La razón del nacimiento de la UCR ha sido que el pueblo sea dueño de su propio destino por medio del voto. El gran legado de Alem y los hombres y mujeres que lo acompañaron fue dejarle a la argentina un gran partido político como lo es el radicalismo. Los radicales siempre lucharon por la Democracia y que hubiese elecciones libres. Es la esencia del radicalismo. Es el mensaje que dejó Alem. Y uno de los legados de la UCR fue el voto secreto, universal y obligatorio. Y desde luego la recuperación de la Democracia, tanta veces avasallada, en 1983 de la mano de Raúl Alfonsín. Es obvio que todas las conquistas que he mencionado no son solo de un hombre, de un partido político, el protagonista esencial siempre ha sido y será el pueblo argentino. La Argentina ha tenido hitos memorables en su historia, pero también cada tiempo, cada momento histórico ha tenido sus problemas y complejidades como lo tiene el tiempo nos toca vivir hoy a los argentinos. Inflación, pobreza e indigencia, inseguridad, la presencia del narco en Rosario y muchas regiones del país, inseguridad, la drogadicción, las salud, la educación ,la justicia, la corrupción… el listado es largo. Estamos prácticamente en las vísperas de las elecciones donde se elegirán gobernantes en los tres niveles del Estado. Sabemos que los problemas del país tienen una magnitud tal que ninguna parcialidad política puede decir que se solucionaran de la noche a la mañana. Es hora de mostrar a la sociedad proyectos y programas concretos para salir de la crisis. La democracia significa votar pero no es solo votar, significa la participación popular en forma permanente. Los radicales debemos tener nuestras propuestas que se deben definir en los ámbitos que correspondan y luego la debemos discutir con los otros miembros de la coalición que integramos. Discutir primero candidaturas y después programas es poner el carro delante del caballo. Quizás hayamos perdido el tiempo en formular los programas con anticipación y hoy debemos discutir las dos cosas simultáneamente: programas y candidaturas. No falta mucho tiempo para las elecciones, aunque sea una cantinela remanida decir «hay cosas en el país más importantes que las candidaturas», debemos reconocer que permanentemente se estamos hablando de candidaturas. Los radicales debemos definir nuestro programa y nuestros candidatos. Como candidatos siempre hay más de uno. Siempre hay más de un correligionario que se siente con legítimo derecho de representar al partido como candidato a presidente, gobernador o intendente. Y cuando no hay acuerdos en candidaturas únicas la única forma de resolverlo es a través del voto. Lo cierto es el que partido pueda tener varios candidatos en las elecciones internas, pero para competir en la PASO con los otros miembros que integramos de la coalición que integramos, el partido debe tener un solo candidato elegido por el mecanismo que se resuelva. Y me refiero muy concretamente a la precandidatura presidencial y el la gobernación. Cuando se lanza una candidatura debe ser para competir. Alem fundo a la UCR y el radicalismo con Yrigoyen a la cabeza logro el voto secreto. Para rendirle homenaje permanente a Alem y los padres del partido, los radicales no debemos renegar del voto para elegir a nuestros candidatos».

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente de la UCR de Bs. As (2005-2007), Saladillo 11 de Marzo de 2023.