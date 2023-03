96 años del nacimiento de Raúl Alfonsín

96 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL DR. RAÚL ALFONSÍN (12-03-1927 CHASCOMÚS)

«EL DR. RAÚL ALFONSÍN ES EL PRIMER PRÓCER CONTEMPORÁNEO, ENTRE OTRAS LE DEBEMOS 40 AÑOS DE DEMOCRACIA ININTERRUMPIDA. ES EL MILITANTE POLÍTICO QUE NUNCA BAJÓ LOS BRAZOS. SUS ENSEÑANZAS SON GUÍAS EN NUESTRAS LUCHAS». CARLOS ANTONIO GOROSITO

«Un profesor del Colegio Secundario el Dr. Juan Miguel Curto siempre me decía «que los próceres eran hombres y mujeres de carne y hueso con defectos y virtudes». Así lo fueron los Próceres de Mayo con el Primer Grito de Libertad y los de la Independencia que rompieron los vínculos que nos ataban a las potencias de entonces. Todos ellos y ellas tuvieron cualidades excepcionales que las pusieron al servicio del país. El Dr. Raúl Alfonsín es Prócer Contemporáneo por excelencia. Tuvo una lucha y militancia cívica desde joven en el radicalismo por un partido popular transformador y estuvo al servicio de Argentina y de su Democracia hasta el último de su vida. Si bien la Recuperación de la Democracia tantas veces avasallada es una conquista colectiva del pueblo argentino. Es imposible concebir 40 años de Democracia ininterrumpida sin la figura Enorme de Raúl Alfonsín. Él fue el militante incansable para recuperarla. En la epopeya de 1983 sintetizó en su mensaje político y en su persona la Esperanza del Pueblo Argentino. Con justicia es llamado el Padre de la Democracia Recuperada. Tuve el honor de acompañarlo desde muy joven y también de compartir la tribuna política con él durante mi juventud y también en desarrollo pleno de mi actividad política en el ejercicio de representaciones partidarias y públicas. Raúl Alfonsín es el militante político por definición, el militante de la democracia, de los derechos humanos, el militante por la Paz y por la Vida. Raúl Alfonsín es el político sin macula que sigue siendo una guía en nuestras luchas y lo será de las futuras generaciones. No lo olvidamos, nunca lo olvidaremos.»

Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015)- Ex – Presidente del Comité de la Prov. de Bs As de la UCR (2005-2007), Saladillo 12 de Marzo de 2023.

Nota: La foto que acompaña a la nota me muestra del otoño-invierno de 1975 junto al Dr. Alfonsín en un acto que se realizó en la vía pública en la ciudad Lobos. Ese día también habló el Dr. Anselmo Marini Gobernador de Bs. As (1963-1966)