Salomón: “La decisión sobre mi futuro político la tomaré a fines de marzo o abril”

El Intendente José Luis Salomón dialogó en exclusiva con FM90.7 sobre diferentes temas, como la apertura de las sesiones del HCD, la muerte de Marcos Delia, la Planta de Cloacas, y su futuro político de cara a las próximas elecciones. “Me ha gustado mucho lo que he hecho, más allá del esfuerzo que demanda, pero todavía no he tomado la decisión definitiva y lo haré seguramente a fines de marzo o abril”, dijo sobre su futuro político.

A continuación los textuales más destacados de la entrevista:

Apertura de Sesiones:

“Será el lunes 20 a las 20 horas, abierto a todo público, y es donde uno le habla a los concejales, pero a través de todos los medios le habla a todos los vecinos de Saladillo. Siempre el informe apunta a decir lo que hicimos y presentar líneas de lo que uno tiene pensado para el año”.

“El informe estará dividido en 5 ejes, que tienen que ver con el desarrollo de la gestión y algunas cuestiones vinculadas con la seguridad, con la diversidad, integridad y el tema la planificación. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible, pero estimamos que será un informe de una hora de duración aproximada”.

“Queremos mostrar también cuestiones que no se ven, porque la obra pública es lo que más se ve y lo que la gente puede evaluar en forma directa. La mayor inversión, aunque parezca mentira, es muchas veces lo que no se ve, el recurso municipal”.

Fallecimiento de Marcos Delia:

“Lo de Marcos fue una noticia muy triste para la comunidad. Todas estas situaciones son dolorosas, pero cuando se dan en un contexto de temprana edad, con un desarrollo por delante y un futuro enorme por delante, es muy duro”.

“La vida es difícil de entenderla. Fue una noticia lamentable y queremos enviarle un consuelo a toda su familia, es una verdadera lástima que nos deje Marcos en un momento importante de su vida”.

“El año pasado fue un año duro para Saladillo, que sufrió tres grandes pérdidas, la de Pirincho, la de Francisco Delia y la de Carlos Cortese. Tres personas que tuvieron que ver con el empuje que tiene Saladillo”.

La Planta de Cloacas:

“Se habla de una inauguración para octubre del 2024, el final de obra. Después tiene un año de operación y manejo de la planta por parte de la empresa, para garantizar que funcione, y de capacitación de personal en tecnología de punta”.

“Se entregaría formalmente al municipio en el 2025, las autoridades de ese entonces a nivel local, provincial y nacional, serán quienes puedan inaugurar la planta”.

“En cuanto a los recursos, los fondos, están garantizados porque hay un préstamo internacional que sacó la nación para poder financiar la planta, y eso da cierto grado de previsibilidad”.

Su futuro político de cara a las próximas elecciones:

“Estoy tomándome el tiempo, más allá del tiempo que demanda la gestión, para terminar de delinear cual será mi futuro en relación a la gestión pública. Me ha gustado mucho lo que he hecho, más allá del esfuerzo que demanda, pero todavía no he tomado la decisión definitiva y lo haré seguramente a fines de marzo o abril”.

“Nadie es imprescindible y menos quien habla, ojala tome la mejor decisión no solamente para mí, sino para la comunidad de Saladillo”.

“Uno para tomar esta decisión pone en juego un montón de cuestiones, lo personal es una gran parte de lo que uno tiene que evaluar, también lo público y lo institucional”.

“En esta decisión uno tiene que pensar si pensar si la sociedad quiere que uno siga o no, hay gente que pueda pensar que hice mucho y otra que puede pensar que no hice nada, esto es parte de la realidad política, y si uno no entiende eso no puede estar en política”.