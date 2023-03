ENCUENTRO CON EL ADMINISTRADOR DE VIALIDAD NACIONAL: GUSTAVO ARRIETA.

“Hablamos sobre la importancia de la construcción de la Autovía Cañuelas- Saladillo para la Seguridad Vial de la Región y le pedí la Repavimentación de las calles colectoras sobre la Ruta 205 en Saladillo. Le he informado al Intendente Salomón para que se ponga en contacto con el Administrador sobre el tema de las colectoras” Carlos Antonio Gorosito. “En virtud de los recurrentes accidentes en la Ruta Nacional 205 y particular los que ocurren en jurisdicción del partido de Saladillo algunos convecinos y convecinas se comunicaron conmigo manifestándome que había que hacer algo para que se ejecuten obras necesarias en la ruta, para garantizar de la mejor manera posible la vida de quienes por allí transitan. A todos les manifesté que haría declaraciones públicas en mi condición de hombre político para mantener vivo el tema en la opinión pública y en los funcionarios. Hace 16 años el 27 de marzo de 2007 yo fui protagonista de un fatal accidente en la Ruta 205, logre sobrevivir pero mi hermano Julio perdió la vida como consecuencia de ese accidente. La construcción de la Autovía Cañuelas- Saladillo sin duda sería una gran contribución para disminuir los accidentes. Desde la época en que era Intendente Municipal de nuestra ciudad se viene realizando gestiones al respecto. Oportunamente el Administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta ante la presencia de Intendentes y Funcionarios de la Región informó que se estaba avanzando en el Plan para construir la Autovía Cañuelas- Saladillo y que el mismo contempla la transformación de 67 kilómetros de la RN 205 en autopista, entre Cañuelas y Roque Pérez, que será licitada en dos secciones. La primera, de 31 km, desde la salida de Cañuelas hasta el acceso a Lobos; y la segunda, de 36 km, entre Lobos y Roque Pérez. También incluye una travesía urbana en la ciudad de Cañuelas; un tercer carril de sobrepaso entre Roque Pérez y Saladillo; y obras de mejora y mantenimiento entre Saladillo y Bolívar. Por último, prevé obras menores de Corredores Viales S.A. para incrementar la seguridad en distintos sectores del corredor. El día 15 de marzo me encontré en forma circunstancial con el Administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta en la ciudad de Cañuelas. Él ha sido Intendente de su ciudad y ha coincidido con algunos de mis periodos de gobierno de manera que hemos tenido un trato cordial.Obviamente el tema de la Autovía Cañuelas – Saladillo fue tema de conversación y el pedido de que se construya a la mayor brevedad posible. Todos sabemos de la dimensión de la obra, de sus costos y que no se ejecuta en dos días, pero sin duda es un tema prioritario para la región. Los representantes regionales la deberán tener permanentemente presente es sus agendas de trabajo.Paralelamente lo saladillenses debemos insistir para que la Autovía llegue hasta Saladillo (Rotonda Ruta Nacional 205 y Ruta Provincial 51) y luego su continuidad hasta Bolívar. También aproveche la oportunidad para pedirle una urgente repavimentación de las calles colectoras de la Ruta 205 en Saladillo dado el gran deterioro que tiene las mismas. Me manifestó al respecto que la obra podría realizarse por medio intermedio de la zona correspondiente de la Administración Nacional de Vialidad. Hoy tuve un nuevo contacto con el Administrador de Vialidad (vía telefónica) y acorde que le trasmitiría lo conversado con él,al Intendente local Ing. José L. Salomón para que mantuvieran una reunión para definir el tema. En consecuencia me comunique telefónicamente con el Intendente Salomón y le informe lo conversado con el Administrador de Vialidad. Seguramente el Intendente de Saladillo coordinara un encuentro próximamente con el Administrador Gustavo Arrieta. Finalmente debo destacar la muy buena predisposición del Administrador Nacional de Vialidad para atender el tema que le he planteado.Es necesaria e imprescindible la construcción de la Autovía y es urgente la repavimentación de las colectoras.” Carlos Antonio Gorosito Ex- Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 23 de Marzo de 2023