Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009)

«Hace 14 años, el 31 de marzo de 2009 partió rumbo a la Eternidad el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, el Padre de la Democracia Moderna en nuestro país. Alfonsín es ya un Prócer Contemporáneo, dejó de pertenecer a una parcialidad política, trascendió las esferas partidarias para adquirir la dimensión de los próceres de nuestra Independencia. Alfonsín ya nos pertenece a todos. Y muchos de nosotros estamos en deuda con él porque tal vez no hemos honrado ni honramos los valores que él representó como político y como ciudadano. El artista veinticinqueño Gustavo González hizo en abril de 2009 una caricatura para el diario La Nación en ella representa al Dr. Raúl Alfonsín en su vuelo hacia el descanso Eterno y a la Patria llorando porque ha perdido a uno de sus mejores hijos. Desde la UCR siempre luchó por los Derechos del hombre libre y por la Democracia. Toda vez que la Democracia era avasallada y los derechos conculcados allí estaba el inmenso Raúl Alfonsín luchando por la recuperación de la Democracia y las libertades públicas. Es cierto que fue la lucha del pueblo argentino la que le arrancó a la dictadura las elecciones y con ello la recuperación de las instituciones democráticas, pero es igualmente cierto fue Raúl Alfonsín quien sintetizo en su persona y en mensaje los anhelos y esperanzas de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Es por ello que no solo lo hizo su presidente en 1983, sino que además por un acuerdo tácito del mismo pueblo ha sido declarado como el Padre de la Democracia Moderna en Argentina. Llegamos ya a 40 años de Democracia ininterrumpida y sin duda fue Raúl Alfonsín quien más aporto para este logro colectivo. Hoy nuestra Patria tiene muchos dolores. En la política Argentina de hoy están faltando hombres y mujeres de su talla para poder solucionar los problemas que nos aquejan como sociedad. Los 12 y 31 de marzo de cada año día del nacimiento y de su partida hacia la Eternidad estaremos recordando siempre al Adalid de los Derechos Humanos y a quién encabezo y lideró la recuperación de la Democracia en la Argentina. Y cada generación irá transmitiendo el testigo a la otra y entonces Raúl Alfonsín jamás será olvidado. Jamás será olvidada su lucha y militancia en el radicalismo, su liderazgo por un radicalismo al servicio de las mayorías populares, la militancia por los Humanos y luego desde el gobierno el ejemplar Juicio a las Juntas único en el mundo, sus convicciones Democráticas, su sacrificio político para que este año podamos celebrar cuatro décadas de Democracia ininterrumpida en el país. En la medida en que cada uno de nosotros, los argentinos, trabajemos con intensidad para ir mejorando la Democracia, por la Justicia Social, para que cada argentino tenga la posibilidad de llevar los treinta del mes el pan a su mesa, es decir que el hombre argentino tenga la posibilidad de realizarse en la vida dignamente y en el marco de la unión nacional, entonces habrá tenido sentido su lucha y la lucha de muchos. Si nosotros luchamos por los valores que el Padre de la Democracia representó, no tengo dudas de que Raúl Alfonsín igual que El Cid Campeador estará ganando la batalla desde la tumba».

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente de la UCR de la Prov. de Bs .As (2005-2007), Saladillo 31 de marzo de 2023.

NOTA: La caricatura que acompaña este escrito pertenece a su autor al artista de la ciudad 25 de Mayo Sr. Gustavo González quien la realizó para el diario La Nación en el año 2009.