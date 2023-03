31 de marzo – Paso a la inmortalidad del Dr. Raúl Alfonsín

Hace 40 años, la Democracia regresó a la Argentina de la mano de Raúl Alfonsín y sus palabras daban cuenta del sentimiento de todos los argentinos cuando decía que: “[…] Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que todos los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido, pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos de control que la misma Constitución ha previsto, y de la periódica renovación de los poderes mediante el ejercicio del sufragio.

Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar Justicia –toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales–, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura […]”

Desde la Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Saladillo, ante un nuevo aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín, primer Presidente del Retorno de la Democracia, 40 años después, creemos que sus palabras siguen más vigentes que nunca.

