SAD Saladillo, a solicitud de la Directora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 Prof Laura Buezas, realiza la convocatoria a cobertura del curso de Educación no Formal de Elaboración de Quesos enmarcado en el Área de Agroindustria de la Resolución 07/2022. El mismo consta de 40 módulos distribuidos en tres horas semanales que se dictarán los días viernes de 13:30 a 16:30 horas.



La modalidad de cursada será presencial en la sede de nuestra institución (Cuartel VI, Cazón, Saladillo).



Con respecto al perfil apto para el curso podrá ser un docente, profesional, técnico o idóneo con experiencia en el plano laboral. Debe responder a los intereses de la comunidad, comprometiéndose con la institución, a través de la cual, establecerá vínculos trabajando en red con sus pares más allá de la duración de las acciones de capacitación que estén a su cargo.



La difusión se realizará durante cinco días hábiles y será de carácter

público. La inscripción tendrá una duración de cinco días hábiles posteriores a la difusión. A los

fines de la inscripción los aspirantes deberán cumplimentar

1. Solicitud de inscripción (Anexo IV)

2. Currículum vitae en el que consten:

a- títulos: indicando facultad / escuela / instituto superior que lo ha otorgado.

b- antecedentes docentes: acreditación con firma autenticada por la institución indicando

años de antigüedad, servicio, área / espacio curricular afín al que aspira.

c- antecedentes laborales: acreditación fehaciente del desempeño laboral no docente.

3. Propuesta Pedagógica o Proyecto: según lo pautado en el Anexo V y VI.