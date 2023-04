¡¡LOS ARGENTINOS SOMOS DE FIERRO!!

Si usted piensa que voy a opinar de la vieja disputa entre Ford y Chevrolet en las carreras de Turismos de

Carretera… está equivocado. Tampoco opinaré sobre la reaparición del pilotazo Fernando Alonso en la

Formula Uno. Lamentablemente tampoco hablare del padre de la Siderurgia en Argentina, Manuel Savio.

En realidad, quiero referirme a la costumbre de esta parte del continente, “de fierros tomar” para dar un

correctivo al que piensa diferente.

Todo arranco en 1810, cuando la Argentina no era la Argentina, y un conjunto de criollos de Buenos Aires

decidió que no le gustaba lo estaba sucediendo con Fernando VII y Napoleón en España, y vio un camino

para hacer algo distinto. Aunque no sabían si querían hacer un nuevo país independiente, dependiente de

Portugal o España u otra forma con o sin monarquía. En síntesis no se tenía muy en claro lo que se

pretendía.

El virreinato del Rio de la Plata, para ese entonces estaba conformado por subdivisiones denominadas

intendencias, así estaban las intendencias de Potosi, intendencia de Salta del Tucumán, Intendencia de

Córdoba del Tucumán y otras.

La junta nacida el 25 de mayo, conformada por una elite de Buenos Aires, sin planes ni proyectos (hecho si

se quiere anecdótico) les ofreció a las intendencias restantes a las de Buenos Aires, que enviaran diputados

y ellos, la Junta, lo aceptarían de buen gusto.

La intendencia de Córdoba, no estaba de acuerdo; la Junta envió quinientos soldados para “explicarles” las

ventajas de pertenecer a ese gobierno. Como parece ser que no entendían la propuesta, Castelli fusiló a los

obtusos incluyendo a Santiago de Liniers, héroe de las Invasiones Inglesas.

Así empezamos; la escuela nos contó las disputa en Unitarios y Federales, las aventuras de Juan Manuel de

Rosas; los actos de Roca contra los aborígenes apátridas. El Siglo XX con las matanzas de José León

Suarez, los asesinatos de Trelew, y sigue la historia.

Pero como somos incapaces de interactuar y “somos de fierros tomar”, entre la década del 60 y los 70,

inspirados en la revolución cubana que tenía un representante Argentino, el Che Guevara, se comenzó a

gestar un movimiento que buscaba instaurar de cualquier forma un gobierno distintos a los que venían

ocurriendo, como los conservadores, democráticos, pseudo democráticos y de facto.

En el ’73, Perón vuelve de su exilio, y encuentra a sus seguidores divididos entre los de Izquierda y los de

Derecha. Cuando el General asume su gobierno tras poco tiempo de gobernar Campora, en 1974, en un

acto en Plaza de Mayo festejando el día del trabajador hecha de la ´plaza a los “imberbes” Montoneros de

izquierda, tomando parte por la derecha.

En represalia el grupo asesina a José Ignacio Rucci, sindicalista preferido del General, que contrariamente a

los actuales sindicalistas, vivía en la austeridad más extrema.

Aparece, para confrontar a la izquierda peronista la derecha con su grupo armado la Triple A, Alianza

Anticomunista Argentina (AAA) generándose entre ambas facciones muertes en pos de sus ideales. Estos

dos movimientos eran acompañados en su accionar terrorista por las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y

las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Todo esto ocurría entre el 74 y el 75, antes de la atroz última dictadura.

Para tener magnitud de los hechos, desde el sitio público

www.eltopoblindado.com/opm-peronistas/montoneros/montonerosprensa/evita-montonera-n-4/ puede verse un resumen que realiza la

“gloriosa juventud” sobre sus actividades, publicadas en la revista de

este movimiento llamada Evita Montonera, Número 04 – abril 1975.

Si descargan el formato PDF de este número podrán ver los

“efemérides” de las actividades diarias del Grupo Montoneros.

Esto viene a cuentas de, poder refrescar la memoria de los que pisan

las 6 décadas y parecen que solo recuerdan lo que su formación

intelectual basada en un relato parcial trae a sus memorias y han

olvidado la realidad que les tocó vivir, donde previo al ’76 se

secuestraba, torturaba y mataba en pos de sostener una ideología.

Sirve también para ilustrar a los jóvenes que se han formado en la

historia de ese relato parcial de la historia que solo habla de “Derechos”

pero No de “Obligaciones”, y que quieren participar en la vida política

Democrática y Republicana de nuestro país.

Intenta alertar, que la violencia empieza y no se sabe cómo termina.

Días antes del inicio del Mundial de Futbol 2022, ocurrieron en La

Matanza dos hechos violentos publicados en los medios, en donde dos

facciones del peronismo se enfrentan por apetencia de territorio, unos

pegados afiches y otros con autos y fierros pretendiendo expulsarlos.

Sigue la historia dentro de un mismo partido.

Si a esto le sumamos las acciones de los grupos dedicados al narcotráfico… estamos sobre un polvorín.

Debemos ser cuidadosos y memoriosos; los jóvenes deben saber cómo fue la historia toda.

Una parte del tradicional Movimiento Peronista que nos gobierna, apoya e incluye en el Gobierno a algunos

de los integrantes de esta “gloriosa Juventud”, que no titubeo en matar, secuestrar o torturar. Otra parte de

este movimiento, quizás en una minoría, quiere una participación Republicana que los lleve nuevamente a la

defensa de las decenas de acciones que históricamente postularon en pos de la igualdad entre los

habitantes de este país, y que tanto bien hizo a la sociedad.

Algunos participantes de este movimiento exhiben fotos participando en actos de adhesión al primero de los

grupos enunciados. No sea cosa, que nuevamente la memoria falle y/o se pierdan las fotos.

Luis Nagore