Todo el futbol del fin de semana

JUEVES 6/4 – FECHA 5

En el Adolfo Canteli: Argentino B vs. Defensores D.C

Sub 11 – 11:00 hs.

Sub 15 – 12:15 hs.

Sub 15 – Argentino A vs. Apeadero – 15:00 hs. (fecha pendiente)

Sub 16 femenino: Del Carril vs. Apeadero – 13:30 hs.

SABADO 8/4 – FECHA 5

En el CEF N°36: Comercio vs. Cazón

Sub 11 – 11:00 hs.

Sub 15 – 12:15 hs.

En el Pedro Elordi:

Sub 17 – Cazón vs. La Campana – 17:30 hs.

En el Santiago Salas: Huracán B vs. Oro Verde

Sub 11 – 11:20 hs.

Sub 13 – 10:00 hs.

Huracán A vs. Deportivo

Sub 11 – 12:30 hs.

Sub 13 – 13:45 hs.

Sub 15 -15:00 hs.

Sub 17 – 16:40 hs.

En cancha de Atucha: Atucha vs. Apeadero

SUb 11 – 10:30 hs.

Sub 13 – 11:30 hs.

Sub 15 – 12:45 hs.

Sub 17 – 14:30 hs.

Sub 16 fem – 16:15 hs. – Atucha vs. Argentinos 25

En el Pedro Elordi: La Lola vs. Argentino A

Sub 11 – 10:30 hs.

Sub 13 – 11:30 hs.

Sub 15 – 12:45 hs.

Fecha 6 – Jueves 6/4

En el Santiago Salas: Huracán vs. Cazón

Reserva: 18:30 hs.

Primera división: 20:30 hs.

Fecha 6 – Domingo 9/4

En cancha de Atucha: J. Urso vs. Apeadero

Reserva: 14:30 hs.

Primera: 16:30 hs.

En cancha de Cazón: La Campana vs. Oro Verde

Reserva: 14:30 hs.

Primera: 16:30 hs.

En el Pedro Elordi: La Lola vs. Defensores D.C

Reserva: 14:30 hs.

Primera: 16:30 hs.

En el CEF N°36: Deportivo Alvear vs. Comercio

Reserva: 14:30 hs.

Primera: 16:30 hs.

En el 20 de Junio: Alvear F.C vs. Atucha

Reserva: 14:30 hs.

Primera: 16:30 hs.

FEMENINO

En cancha de Atucha: J. Urso vs. Apeadero – 12:30 hs.

En cancha de Cazón: La Campana vs. Oro Verde – 12:30 hs.

En el Pedro Elordi: La Lola vs. Defensores D.C – 18:30 hs.