Boinas Blancas: Felices Pascuas

«En esta fecha trascendental para la Cristiandad busquemos y trabajemos por la Justicia todo lo demás se dará por añadidura. Entonces la Paz triunfará sobre la Guerra, el Amor sobre el Odio, la Justicia sobre la Injusticia, y caminaremos hacia un mundo mejor, será el triunfo de la Vida sobre la Muerte. El mensaje bimilenario de Jesús de Nazaret se habrá hecho realidad» Carlos Antonio Gorosito

«La poetisa chilena que fue la primera mujer iberoamericana en recibir un premio Nobel, recibió el de Literatura en el año 1945 y agradeció a Cristo con estas palabras: «¡Jesucristo, haz merecedora de tan alto lauro a esta humilde hija!». La Pascua es una fecha central de la cristiandad los creyentes con Cristo resucitado celebramos el triunfo de la Vida sobre la Muerte. Pero donde esta Cristo que es la Vida. A Cristo solo lo encontraremos en los más desamparados y en aquellos que dan testimonio de su mensaje imperecedero. Hay precisamente un magnífico poema de Gabriela Mistral que nos señala donde esta Jesús el Nazareno: «Busco la imagen de Cristo: ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero: Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme, pues, que le explique, lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús El Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos. Ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista sólo contemple un objeto ante el que exclame admirado ¡Qué torturado más bello!. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo. En los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos. Ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce de piedra o yeso, ¡mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso!» Hermoso mensaje de la poetisa trasandina que a la vez es una convocaría a la acción. Jesús expulsó a los vendedores que estaban en el Templo según lo registran San Mateo (21. 12-13), San Marcos (11. 15-17), San Lucas (19.45-46) y San Juan (2.13-16).Los expulsó porque de esa manera deshonraban al Padre Celestial, en el lugar donde debía ser honrado. En los tiempos anteriores y posteriores a Jesús existían al menos cuatros partidos políticos (o lo que podríamos llamar expresiones políticas d ele época) los fariseos, los saduceos, los esenios y los zelotes (a Barrabas se lo consideraba de los zelotes). Jesús predicaba la Justicia y el Amor Fraterno. Jesús dice a sus discípulos según lo registra San Juan: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 13, 34). Jesús predicó en consecuencia el Amor Fraternal, señaló las injusticias de su tiempo, y fue condenado por ello a una muerte terrible: la muerte en la Cruz. La muerte en la Cruz y la flagelación a latigazos eran uno de los peores tormentos a los que eran sometidos los seres humanos en la época del Imperio Romano y de esta manera murió el Salvador como precio de rescate por todos nosotros. Lamentablemente el mundo no ha mejorado el hombre siguen siendo el lobo del hombre. Las crónicas diarias reflejan guerras sin sentido en distintas regiones del mundo, la más emblemática es el ataque ruso a ucrania, seres humanos que explotan económica-política y socialmente a sus semejantes, niños y niñas víctimas de abusos sexuales y de pedofilia, los femicidios ya forman parte de la realidad diaria de cualquier país. Estás y otras aberraciones y maldades pintan el panorama del mundo actual. El Papa Paulo VI enseñaba: «La paz se llama hoy desarrollo de los pueblos, a los que todavía faltan demasiadas cosas necesarias…» y nos señala un camino: «Si quieres la Paz trabaja por la Justicia». Esta Pascua nos debe llevar a reflexionar que es posible construir un mundo, pero únicamente de nosotros depende. Nuestro campo de acción como argentinos está en el compromiso con nuestro país, con nuestra ciudad, sus instituciones y su gente, esta con el prójimo, es decir con el próximo, con el que tenemos a nuestro lado. Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre, para los que creemos, el líder político o el hombre extraordinario para los no creen en su Divinidad nos ha señalado un camino. Hagamos por lo posible por transitarlo, que seguro nos conducirá a un mundo mejor. ¡¡¡FELIZ PASCUA!!!».

Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal ( 1991-2015), Saladillo 8 de Abril de 2023.

Nota: Foto me muestra junto al Obispo de Azul Monseñor Hugo Manuel Salaberry cuando en el año 2013 me entrega la Bendición Apostólica de Su Santidad el Papa Francisco al pueblo de Saladillo