Visita a la Escuela Primaria N°18 General José de San Martin

«En la Escuela n° 18 curse mis estudios primarios. La visito anualmente para interiorizarme de sus necesidades. Este año procuraré colaborar con el equipamiento del Laboratorio y el área Educación Física. El futuro del país se juega en las aulas, la educación empieza formalmente en el jardín, sigue en la primaria y continuará durante toda la vida «.Carlos Antonio Gorosito.

«El viernes 14 de abril visité la Escuela Primaria n° 18 «Gral. José de San Martín de nuestra ciudad como lo vengo haciendo anualmente. En ella curse mis estudios primarios, también lo hicieron mis hermanos y mis hijos. Fui recibido por la Directora María Laura Freccero y la Secretaria Beatriz Carrizo con ellas repasamos algunas de las actuales necesidades del establecimiento. Me mencionaron que el área Laboratorio y el área Educación Física están requiriendo equipamiento, de manera que en condición de ex – alumno me abocaré al tema para acercar a la brevedad posible parte del material que utilizarán en las mencionadas áreas. Solemos hacernos con frecuencia esta pregunta: ¿Qué país dejaremos a nuestros niños?, pero podríamos reformularla de esta manera ¿Que niños le dejaremos al país?. Por ello como repito siempre es fundamental que la educación se convierta en prioridad de prioridades no solamente en la agenda de la dirigencia del país , sino del país en su conjunto. Inmensa tarea tenemos como sociedad y es que la educación tenga los recursos necesarios para impartir una enseñanza de calidad a los educandos y que nuestros docentes tengan el reconocimiento que merecen por tan noble e importante tarea».

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal ( 1991-2015), Saladillo 15 de Abril de 2023.