Gestiones del fdT por el aborlado urbano: un problema a la vista de todos

El presidente del Bloque del Frente de Todos, Amaro Sarlo y el concejal Carlos Pérez Cavalli fueron recibidos en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires por la Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain y el Director Forestal de Agricultura, Manuel Martín.

Allí, los ediles pusieron de relieve la problemática del arbolado urbano de Saladillo, el cual está directamente vinculado a una política de poda que lleva practicándose en Saladillo en las últimas décadas. En ese sentido se conversó sobre el plan regulador que debe servir para realizar el diagnóstico de situación para evaluar un eventual y paulatino proceso de recambio forestal.

«El arbolado urbano es un problema que está a la vista de todos. Sin ir más lejos, no se explica el estado de las veredas de Saladillo si no se observa el crecimiento de las raíces de los plátanos», afirmó Pérez Cavalli. Y agregó: «Algo hay que cambiar. Es evidente. Porque ya no es sólo un problema de estética ni de transitabilidad. Hay caños de agua y de gas que pueden romperse en cualquier momento. Y eso lo transforma en un problema de seguridad o salud pública».