Hace hoy 56 años jugaron en Saladillo la primera y la reserva de Boca Juniors

«Los equipos de Boca jugaron el 19 de abril de 1967, gratuitamente a beneficio del Hospital Dr. Posadas ,Bomberos Voluntarios y el Hogar de Ancianos, en virtud de una promesa que había hecho Alberto J. Armando, presidente del Club, cuando visitó Saladillo en 1965» Carlos Antonio Gorosito.

» El miércoles 19 de Abril de 1967, un día como hoy, pero de hace 56 años atrás jugaron en el Estadio «Adolfo Canteli» del Club Argentino la primera división y la reserva del Club Atlético Boca Juniors un partido exhibición a beneficio de instituciones de bien público de nuestra ciudad. El Estadio de Argentino estuvo colmado de simpatizantes del Club de la Rivera de nuestra ciudad y de la zona. Yo tenía por entonces 12 años de edad y estaba entre quienes fueron a presenciar el partido. Fue un espectáculo inolvidable. La emoción fue muy grande estaban los jugadores más famosos del Club, y alguno de ellos había participado del Mundial de 1966 que se llevó a cabo en Inglaterra. Entre los mundialistas estaba el arquero Antonio Roma ( el Tano o el Tarzan), Silvio Marzolini ( defensor), Antonio Ubaldo Rattin ( mediocampista) , Alfredo «Tanque» Rojas ( delantero),también fue a Inglaterra Carmelo Simeone ( defensor),pero no recuerdo si ese día estuvo en Saladillo. Yo solo los conocía por las figuritas o de ver su imágenes en la revista «El Gráfico» o la Revista «Goles», ambas de aparición semanal. El entrenador era Adolfo Pedernera. Estaban ese día todos los ídolos de la época. Como muchos ese día tuve la posibilidad de estar en las plateas que se habían habilitado en e l campo de juego. Todos pugnábamos por sacarnos una foto con los jugadores. En mi caso logre hacerlo con Antonio Roma y también en fotos grupales junto al «Tanque» Rojas y con Norberto «Beto» Menéndez y Ángel Clemente Rojas (Rojitas). Rodolfo Manca, que era uno de los fotógrafos, era constantemente requerido por los simpatizantes que estábamos allí tanto niños, jóvenes como adultos. Muchos como yo todavía deben recordar ese día. Boca Juniors vino en forma gratuita y la recaudación estuvo destinada a instituciones de bien público de nuestra ciudad. . Se recaudaron $ 724.533 de la época y el 50% fue para el Hospital Dr. Posadas ,30% para Bomberos Voluntarios y 20 % para el Hogar de Ancianos. Deducidos todos los gastos de organización quedaron $ 521.621 que se distribuyeron de esta manera: Hospital $ 250.810, Bomberos Voluntarios 150.486, Hogar de Ancianos $ 100.324. Como partido preliminar jugaron ese día las Terceras División de Argentino y Pampero de Polvaredas. Como se gestó la visita de Boca Juniors a Saladillo, mucho tuvo que ver fue el convecino Leonardo «Tito» Baso, que era un boquense de «pura cepa». Todo comenzó en el año 1965 cuando junto a otros boquenses de la época logro que el Presidente del Club Alberto J. Armando visitara nuestra ciudad. Alberto José Armando había sido presidente de Boca 1954-1955. Boca luego de diez años se corona campeón en 1954. Se lleva a cabo una nueva Gira a Europa, de donde regresa invicto. Al cumplir el club sus Bodas de Oro, se crea el Museo Histórico de Boca Juniors, en la sede social. En 1956 fue Presidente de Boca Emilio Leveratto ese año el equipo salió tercero. Entre 1957 y 1959 fue Presidente Miguel de Riglos, en 1958 es subcampeón del torneo de AFA. Yo solía conversar entre otros temas sobre Boca con Don Miguel de Riglos ya que él fue Diputado Provincial entre 1987-1991, en el mismo periodo en que lo fui yo. Don Miguel tenia campos en la zona y muchas me trajo a Saladillo cuando finalizan las sesiones en la Cámara de Diputados de la Pcia. En 1960 Alberto J. Armando regresa a la presidencia de Boca y lo fue durante dos décadas hasta 1980. En este extenso período se obtienen once títulos: campeón en 1962/’64/’65/’69 (Nacional)/’70 (Nacional)/’76 (ambos torneos) y la Copa Argentina de 1969. Por otra parte es subcampeón en 1973 y 1978. A nivel internacional llegan las dos primeras Copas Libertadores (’77 y ’78) y la Intercontinental en 1977, conseguida en Alemania. En 1963 y 1964 realiza una nueva gira a Europa y al igual que diez años atrás, regresa invicto. Compra La Candela, en San Justo, y recibe los terrenos donde inicia la construcción de Ciudad Deportiva. Obtiene la Copa Mohamed V en Marruecos, el Trofeo Ciudad de San Sebastián y la Copa Río de la Plata, entre otras. Armando llegó a Saladillo el 6 de febrero de 1965 junto a su esposa y una gloria de Boca y del futbol argentino Domingo Tarascone (Domingo Alberto Tarasconi era su nombre completo y apellido, pero le decían Tarascone).Surgió en Atlanta pero en Boca jugo entre 1922 y 1932, es el cuarto máximo goleador de la historia del club con 193 goles, detrás de Martín Palermo (238), Roberto Cherro (220) y Francisco Varallo (194)(del sitio Historia de Boca). Con la Selección Argentina de Fútbol, siendo el máximo artillero de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 (11 goles en cuatro partidos) en los que la Argentina obtuvo la medalla de plata. Fue inmortalizado en un tango por Carlos Gardel denominado «Patadura», en el cual se describía su mayor virtud: «Hacer como Tarasca, de media cancha un gol». La trayectoria de Tarascone fue mucho más amplia he mencionado solamente algunos aspectos para dar cuenta de la envergadura del ex jugador que visto Saladillo. Alberto J. Armando y el ex jugador fueron recibidos por los simpatizantes en la ruta nacional 205 y acompañado por una caravana de autos hasta la Plaza Principal. Allí se montó un palco sobre un acoplado y le dio la bienvenida Leonardo «Tito» Basso. . Le entregó una plaqueta en nombre de los simpatizantes y le pidió que el Club Boca Juniors que el Club viniera a Saladillo a jugar un partido a beneficio del Hospital. Armando aceptó el pedido y dijo que Boca Juniors vendría un día de semana con su primera división y su reserva. Hablo Armando de la Ciudad Deportiva y de la institución. Luego se realizó una cena en la Hostería «El Bagual» ante 250 personas. En la oportunidad hablo el Señor Rubén Zuloaga. Luego habló Alberto J. Armando por espacio de una hora, del Club y de la Futura ciudad Deportiva. A las dos de la mañana del siguiente regresaron a la Capital Federal. Dos años después en 1967, Alberto Armando cumplió con su con su promesa. En muchos saladillenses ha quedado grabado para siempre, aquel acontecimiento deportivo que disfrutamos hace 56 años».

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 19 de abril de 2023.