«Por Arriba de la Barrera» lanza su bono contribución

Magalí Malak y Gerónimo Roca, de Por Arriba de la Barrera, visitaron los estudios de FM90.7 para dialogar sobre este proyecto, que se inició con la propuesta del Fútbol para los chicos que asisten a la Escuela Especial, fuera del horario escolar, martes y jueves en el Club Apeadero.

«Esto comenzó observando que los chicos que concurren a la Escuela Especial no tenían un espacio fuera del escolar donde desarrollar actividades, que no sean terapéuticas ni nada relacionado con lo medico, sino que tengan que ver con el ocio, lo recreativo, la diversión y lo lúdico», comentó Gerónimo.

«Funcionamos en el club Apeadero, nos han abierto las puertas de una muy buena manera, nos tratan como una mas de las categorías, y todo el barrio nos abrazó con este proyecto de una manera increíble», agregó.

«Muchos meses este proyecto se sostuvo gracias a los profesores que están muy involucrados en esto, que no existía y las personas lo necesitaban. Gracias a ellos que durante muchos meses no cobraron un solo centavo pudimos subsistir. Hoy creamos un bono contribución para poder pagarles a los profesores y no tener que cambiarlos ante alguna propuesta laboral que a ellos les salga», continuó.

«Entregamos este proyector a Victoria Tolosa Paz (Ministra de Desarrollo Social de la Nación Argentina) cuando vino a Saladillo, se lo entregamos a los Diputados locales, a la Dirección de Deportes, y no tuvimos ninguna respuesta de nadie», resaltó por su parte Magalí.

«Antes de Gerónimo este proyecto no existía, estos jóvenes ademas de asistir a la escuela solo estaban en sus casas. Por eso con otros padres pensamos que esto hay que valorarlo y hay que sostenerlo en el tiempo, para ello debemos poder pagarle a los distintos profesores. Por ello se organizó este bono contribución», añadió.

«Creemos que el Estado debería hacerse cargo de los sueldos de los profesores porque estos chicos no tenían ningún espacio, y muchos de ellos, lo pueden contar varias familias, fueron rechazados de Fútbol, de Basquet y otros lugares para practicar deportes», completó.