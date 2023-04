Comunicado de ECOS Saladillo

Ecos de Saladillo, difunde un fragmento de una nota escrita por el periodista Darío Aranda, que en varias oportunidades visitó Saladillo (invitado por nuestro grupo) para dar charlas y debatir sobre el tema del extractivismo y el agronegocio en particular.

Toda la población debe saber que, aunque no lo quiera, puede estar comiendo trigo transgénico resistente a un herbicida (glufosinato de amonio) cuyo efecto tóxico en el ambiente y para nuestra salud es aún más grave que los que provoca el glifosato..

La Facultad de Medicina UNR denuncia la gravedad para la salud pública

El trigo transgénico ya se mezcla con el convencional

Darío Aranda (Fragmento nota publicada en Página 12)

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta «inocuidad» del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. «Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública», denunció en un carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Por primera vez, en el mundo, un trigo modificado genéticamente (llamado «HB4») llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).