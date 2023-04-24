TEP RUNNING PRESENTE EN ASICS GOLDEN RUN 21K- 10K

EL PASADO DOMINGO 23 DE ABRIL SE REALIZO EL EVENTO ASICS GOLDEN RUN EN PALERMO, AMBAS DISTANCIAS LARGARON 7.30 DESDE PALERMO SIENDO SU LARGADA Y LLEGADA EN AV FIGUEROA ALCORTA Y DORREGO
EL EVENTO CONTO CON UN CUPO DE MAS DE 9.000 CORREDORES ENTRE AMBAS DISTANCIAS.
LOS SALADILLENSES PERTENECIENTES, AL GRUPO DE ENTRENAMIENTO TEP RUNNING DIRIGIDO POR EL PROFESOR CARLOS MARTINEZ ESTUVIERON PRESENTES. ENTRE ELLOS Y CON UNA DESTACADA PARTICIPACION LLEGANDO EN EL 9NO LUGAR DE LA GENERAL EN LOS 10 KM DIEGO GOMEZ CON UN TIEMPO DE 34.40 MIN. TAMBIEN ESTUVIERON PRESENTES THIAGO COTIGNOLA, FRANCISCO REPRESAS Y EL DEBUT DE LA ATLETA ALEJANDRA COLAS.
SOBRE LA DISTANCIA DE 21KM PARTICIPARON MAURICIO CATULLO, HUBERTO MACHADO Y JORGELINA MOTTOLA. LOS ATLETAS AGRADECEN AL PROFESOR CARLOS MARTINEZ POR EL ACOMPAÑAMIENTO Y POR SU PROFESIONALISMO