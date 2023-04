Gorosito dijo que “pronto Salomón anunciará que será precandidato a intendente nuevamente”

«Seguramente lo anunciará entre el 26 de Abril y el 5 de Junio, con el anuncio olvidará lo que dijo oportunamente que iba a ser candidato «por un periodo, tal vez dos, pero nunca tres». Lo decía para diferenciarse de mí, dado que yo llevaba 24 años en el gobierno local. Cambiar de opinión no es ilegal, yo mismo dije en el 2011 que era la última vez que me presentaba y me presente nuevamente en el 2015″. Carlos Antonio Gorosito.

«Entre el 26 de Abril y el 5 de junio, el actual Intendente de Saladillo Ing. José Luis Salomón anunciara a la comunidad local que será nuevamente precandidato a Intendente de nuestra ciudad. El anuncio será en el lugar, día y hora que conforme a sus tácticas y estrategias políticas considere más oportuno. Dirá tal vez entre otros conceptos que ha sido una decisión «muy difícil de tomar». Yo creo en cambio que habrá sido una decisión muy fácil de tomar porque le gusta ejercer el cargo de Intendente. Está bien que así sea porque a un cargo de tanta significación y responsabilidad no se puede ir presionado por ninguna circunstancia. ¿El Intendente viola alguna disposición legal al presentarse nuevamente, primero como precandidato y luego como candidato? No, no viola ninguna disposición legal, pero veamos un poco más. La ley 14.836 modificó el artículo 3º del Decreto Ley Nº 6769/58, «Ley Orgánica de las Municipalidades», el que quedó redactado de la siguiente manera: «Artículo 3º. El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y -podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un periodo. El concejo se renovará por mitades cada dos (2) años». Esa ley fue sancionada el 17 de agosto de 2016 por Legislatura Bonaerense y lleva las firmas del Licenciado Jorge Emilio Sarghini (Presidente de la Cámara de Diputados) y del Dr. Daniel Marcelo Salvador Vice Gobernador y consecuentemente Presidente del Senado de la Provincia. La Ley de referencia fue promulgada el 14 de septiembre de 2016 por la entonces Gobernadora bonaerense Lic. María Eugenia Vidal. Conforme a esta ley un Intendente que hubiese sido electo en 2015 y luego reelecto en el 2019 ya no podía ser reelecto nuevamente Intendente en el 2023, tenían que dejar pasar un período de gobierno, es decir solo podría hacerlo en el 2027. Tal el caso de nuestro Intendente, conforme a esa ley podía como lo fue ser reelecto en el 2019, pero no en el 2023. Como generalmente Intendentes y Legisladores quieren ser reelectos y si es posible indefinidamente, obviamente que hay excepciones como en toda regla, y se volvió a modificar la ley para permitir una nueva reelección. De manera que la Legislatura de la Provincia de Bs. As sancionó la ley 15.315, el 28 de diciembre de 2021 con la firma del Presidente de la Cámara de Diputados Federico Otermin y la Vicegobernadora y Presidente del Senado Verónica Magario y fue promulgada el 13 de enero de 2022, por el Gobernador Axel Kicillof. La nueva ley en su artículo 7 dice: «Los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultados de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer periodo a los efectos de la aplicación de la presente ley. En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultados de las elecciones de 2021, se computara como primer periodo solo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior.» De manera que tanto Salomón como muchos otros Intendentes y Legisladores de distintos partidos pueden aspirar sin ningún impedimento legal a la reelección. El tema radica ahora solo en una cuestión ética. Salomón en 2015 decía que iría por un solo mandato, después se rectificó y dijo «dos tal vez, pero nunca tres». Salomón y quienes lo apoyaron hicieron su campaña diciendo que tres mandatos «eran un exceso» y que «seis mandatos eran una barbaridad mayor», obviamente se referían a mí, a lo que le agregaban que yo estaba «enfermo de poder», «que no le daba oportunidad a otros» y sobre todo a los jóvenes, que mentí en el 2011 cuando dije que era su último mandato, «que era necesaria la alternancia en el poder» y por eso había que cambiar. Que además había que terminar con un modo personalista de hacer política y ejercer el poder: «nada de regalos», «nada de placas», «nada de subsidios», que no «iba a andar como Papa Noel», pasado el tiempo me queda claro que fueron slogans y frases de campaña. Yo había dicho en el año 2011 que era la última vez que me presentaba como candidato a Intendente. Después circunstancias personales y políticas me hicieron cambiar de opinión y en el 2015 me presente nuevamente, pero todos propios y extraños me recordaron lo que había dicho en el 2011. Salomón dijo que él iba ser un «hombre de palabra» y que iba a cumplir lo que decía, pero ahora, esta pronto a transgredir su palabra. No hará nada ilegal porque la nueva modificación de la ley, le permite una nueva reelección. Ingresará entonces en la categoría de aquellos que predican valores y conductas que luego no cumplen, justo el que vino a modificar todo lo que estaba mal, justo el que encarnaba la pureza política. Dijo también él y quienes lo apoyaban: «con Gorosito siempre son los mismos y lo máximo a que puede llegar con él es a ser Concejal», pero en el 2019 tuvo que recurrir a algunos de los que yo llevaba ya en las listas. Quien se presentó como la renovación obturo la renovación. No hay figuras nuevas con formación política, los y las que están son de mis periodos. A quienes pretendían ser sus sucesores se les dijo y se les dice que no miden en las encuestas, cómo si las candidaturas se debieran definir por encuestas. Que el único que mide en las encuestas es él (Salomón). Los que lo alientan le dicen «solo con vos se gana» y agregan que Salomón tiene muchos proyectos pendientes y un largo etcétera. Quienes tenían esperanzas de ser candidatos a Intendente por la UCR eran solamente dos y vienen de la época que yo era Intendente y son Alejandro Pablo Miguel Armendáriz y Vladimir Andrés Wuiovich. Armendáriz ya desde el año pasado, al menos a mi criterio, desactivó su posible candidatura porque sabía que Salomón se presentaba, y además siempre aclaraba públicamente que si Salomón era el candidato él no lo era. Wuiovich por su parte repetía reiteradamente que se sentía en condiciones de ser candidato a Intendente y que estaba en la edad y en el momento para ello. Nunca le escuche decir públicamente que si Salomón era el candidato el no competiría. Pero es obvio que si Salomón es el candidato, Vladimir no lo enfrentará: muy sencillo Salomón es su jefe político, son excepcionales las fotos donde no está junto al Intendente, que desde la entrega de relojes a distintos convecinos hasta los más diversos eventos. Siendo su Secretario de la Producción cuales serían los argumentos públicos para diferenciarse del Intendente?. Vuelvo a insistir que Salomón será el único que se presentará por el radicalismo, sería un milagro que al leer esta nota se dijera íntimamente: «Goro tiene razón, voy a cumplir con mi palabra» y luego públicamente dijera «Soy un hombre de palabra y voy a cumplir con ella, dije en su momento que haría un mandato y cuanto máximo dos, pero nunca tres». Pero eso no va a ocurrir, y a esta altura de los acontecimientos sería temerario que dijera que no es candidato, cuando hizo desactivar las otras candidaturas. Sera el precandidato de la UCR y de Cambiemos, porque no avizoro que desde el PRO presenten un candidato propio, además desde mi percepción Salomón más que nadie los representa, como representa a los sectores más conservadores de nuestra sociedad, afirmación que no hago en sentido peyorativo sino descriptivo. Siempre digo y lo reafirmo que nadie gana una elección en las vísperas, pero me parece que si hoy hubiera elecciones los vientos soplan a favor del Intendente. Pero siempre hay que esperar a las 18 hs del día del comicio cuando se abran las urnas. En mi caso personal como siempre acompañaré con mi voto al candidato de la UCR. Hace casi tres meses el 8 de febrero escribí que el dilema de Salomón era respetar o no su palabra. Hoy me rectifico nunca Salomón tuvo ese dilema. Siempre quiso la reelección y todas las veces que le fuera posible. Y está bien que tenga ambiciones. Nadie va obligado a aspirar a ser Intendente, un cargo que exige tiempo completo. No va a ocurrir pero Salomón podría decir: «Me equivoque con Goro, cuando dije que era muy ambicioso. Porque al final yo también he sido como él en ese aspecto: quiero la re-reelección. Y en estos casi ocho años me he sacado más fotos que él y puesto más placas que él durante 24 años, en esos aspectos no hay diferencia». No creo que haya ofendido a nadie con mis apreciaciones, simplemente he dicho que ahora hace lo que antes me criticaba junto a sus seguidores. He dicho que predica valores que no representa. Los que antes me criticaban a mí qué dirán cuando Salomón haga el anuncio de que será precandidato nuevamente? Tal vez modifiquen la frase y digan: «Tres mandatos sí, pero cuatro no» Tal vez… Tal vez… o quizás no les importe nada. Veremos. Por mi parte tuve que decir todo lo que dije porque si no lo hago yo no lo hará nadie».

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal, (1991-2015), Saladillo 25 de Abril de 2023.