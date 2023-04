1 DE MAYO DIA DE LXS TRABAJADORXS

Quienes integramos la Mesa Sindical de Saladillo nos reunimos una vez más este 1 de Mayo, fecha en

la cual queremos poder abrazar todas las peleas del campo nacional y popular. Y proclamar con orgullo

que somos trabajadores y trabajadoras que con nuestro esfuerzo, manos, mentes y corazón;

convertimos este país en un lugar habitable para todxs.

Estamos acá porque otrxs estuvieron antes, tenemos derechos por defender, otros por conquistar y

muchos por cuidar. No le fue gratis a la clase trabajadora tener 8 hs. de trabajo, un salario justo,

vacaciones pagas, obra social, paritarias, convenios colectivos.

En el contexto actual en el que nos encontramos con un acuerdo con el FMI que es impagable

(reconocido esto por la misma entidad), condicionando así nuestra soberanía económica. Con una

inflación que desvaloriza salarios día a día, dejando a trabajadorxs por debajo de la línea de pobreza, y

con un costo de los alimentos que crece desmesuradamente e impacta sustancialmente en los sectores

más vulnerables; no podemos más que manifestarnos en pos de reclamar por políticas públicas que

resguarden los derechos; y generen una justicia social, la cual está siendo arrebatada por un poder

fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático, sin cumplir con los acuerdos hechos

con el gobierno (cómo el de los precios por ejemplo) y tratando de generar por todos los medios una

devaluación que llene sus arcas y debilite el gobierno.

Escuchamos a diario las propuestas de sectores políticos de derecha que proponen reforma laboral,

jubilatoria, aumento de tarifas, apertura de importaciones, dolarización de la economía. Ninguna política

a favor de la clase trabajadora.

Hoy necesitamos un Estado que:

 Planifique y controle la economía con el objetivo de llegar a la soberanía alimentaria.

 Termine con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados.

 Que aliente a la producción y generación de trabajo digno fortaleciendo el mercado interno.

 Que rediseñe el sistema financiero para evitar la especulación y la fuga de capitales.

 Que impulse una reforma tributaria progresiva adecuando el sistema a la capacidad de lxs

contribuyentes , eliminando los gravámenes a los alimentos y el impuesto al trabajo.

 Que impulse el uso de la tecnología a favor de lxs trabajadores, no solo de las empresas, con un

sistema de turnos con menos horas laborables, en el marco de los convenios colectivos de

trabajo, en acuerdo con los sindicatos.

 Que nacionalice los recursos naturales, recupere los puertos y reindustrialice el país.

 Que la justicia no garantice que los dueños del poder fáctico y económico sean cada vez más

ricos y lxs trabajadorxs cada vez más pobres.

Hoy en día, nuestra querida Argentina atraviesa una situación difícil y compleja. La pandemia de COVID-

19 ha afectado a la economía, a las empresas, a los trabajadorxs y a sus familias. Es en este contexto que,

como sindicato, debemos tomar medidas para defender los derechos y los intereses de lxs trabajadorxs.

Estamos convencidxs de que la única manera de salir adelante es con un acuerdo social, donde todxs lxs

actores se comprometan a trabajar juntos para superar esta crisis. Los sindicatos y lxs trabajadorxssomos claves en este proceso, ya que somos lxs que generamos la riqueza del país y sostenemos la

economía.

Somos conscientes que el actual gobierno tuvo que atravesar una pandemia, una guerra, sequía y la

herencia de una deuda tan obscena como impagable; pero no se puede ser solamente relator de hechos

y no actuar con severidad, por ejemplo, con las no más de seis agroexportadoras y 120 familias que

manejen más del 70% de los alimentos que se producen en el país, poniéndolos a precio dólar y llevando

a la pobreza al 40% de la población. Pero no nos confundimos, sabemos bien quiénes aprovechan estas

circunstancias siendo capaces de ir a Organismos Internacionales a pedir que no atiendan los reclamos

de nuestro País para refinanciar la deuda, que ellos mismos tomaron, como lo manifiestan tres de sus

ex- ministros de economía: Alfonso Prat-Gay, Guido Sandleris y Hernan Lacunza, quienes son los mismos

que vienen por nuestros derechos laborales, la educación y la salud pública y el sistema jubilatorio. Ellos

representan la derecha más rancia argentina nucleadxs en el Pro, lamentablemente en una alianza

política con la UCR y cerca de ellos la ultra derecha representada por Milei, ofreciendo dolarización de

la economía, la quema del Banco Central, la privatización hasta de calles, legalización de la venta de

órganos; todas medidas que no podrían tener lugar en la agenda política si no fuera por medios

periodísticos concentrados puestos al servicio del odio y la desmoralización.

¡¡¡Compañerxs!!! Que nadie nos engañe diciendo que de estas instancias se sale con más esfuerzo,

dolor y lágrimas del pueblo trabajador, se sale con más democracia, más política, más producción, más

inclusión, más salud pública, más educación pública, en definitiva, saldando primero la deuda interna.

«LAS MULTITUDES NO ODIAN, ODIAN LAS MINORíAS, PORQUE CONQUISTAR DERECHOS PROVOCA

ALEGRÍAS, MIENTRAS PERDER PRIVILEGIOS PROVOCA RENCOR» Arturo Jauretche

Saludamos en este día a todxs lxs compañerxs trabajadores y trabajador