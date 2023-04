Con la presencia de más de 500 militantes, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se realizó en Tapalqué el Plenario de la Militancia: «La séptima con Cristina».

El encuentro que se desarrolló en la Sociedad Italiana de Tapalqué es la continuidad de los plenarios de la militancia realizados en Avellaneda, Chaco y Ciudad de Buenos Aires.

Durante el cierre estuvieron presentes el intendente local Gustavo Cocconi, Andrés Larroque, Mario Secco, Cesar Valicenti, Carlos Bianco, José Luis Horna, Liliana Shcwindt y referentes de los distritos de la séptima sección electoral.

El discurso de cierre contó con las palabras de Larroque quien sostuvo: «Nosotros creemos en el poder de la militancia, y a la militancia hay que convocarla y movilizarla». Además, agregó: «Cristina es un programa en si, eso no llega solo, eso son años de sacrificio, es la honestidad el compromiso el no tomar nunca una medida en contra del pueblo». «Acá no hay que poner más el carro adelante del caballo, lo que tenemos que discutir es el programa y el programa tiene que ser peronista y kirchnerista», enfatizó.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, dijo: «No estamos inventando nada, solo tenemos el coraje de decir que la única que nos conduce en este país es Cristina Fernández de Kirchner». «Aquellos que no interpretan y hablan de plan b, es porque quieren ser ellos. Para nosotros el único plan es Cristina, la única que está en condiciones de ordenar este desorden». Cerró con un mensaje hacia la militancia: «Los invito a no aflojar, a seguir luchando, a poner todo y a estar siempre al lado de Cristina».

El intendente de Roque Pérez, José Luis Horna, dijo: «Quizás hoy no alcancemos a vislumbrar la altura histórica de Cristina, es una persona que ha sabido interpretar las voluntades de nuestro pueblo; por eso la antipatria la ve como el enemigo, por eso han llegado hasta intentar matarla». «Es la que se planta, discute y no pregona un peronismo domesticado. Nos ha llevado a ser orgullosamente peronistas», finalizó.

La apertura estuvo a cargo del intendente local, Gustavo Cocconi, que celebró el encuentro y destacó: «Para que salgamos con el espíritu más rejuvenecido para defender un proyecto que esté por encima de lo que es la suerte personal y que estemos comprometidos con una Patria, que haya un proyecto que lo englobe y que no permita la vuelta del neoliberalismo al país».

Por su parte, el diputado provincial César Valicenti, indicó que el desafío es «desarrollar políticas públicas inclusivas, de tener un estado que genere igualdad de oportunidades, de tener soberanía nacional, independencia económica y justicia social. Es la militancia organizada la que tiene que defender nuevamente estas banderas».

En ese sentido, agregó: «En la séptima sección electoral estamos dispuestos a discutir, a poner el cuerpo a estas ideas que se ponen en riesgo en esta Argentina y que siempre tienen al pueblo como sujeto histórico para decidir el destino».

La jornada del Plenario de la Militancia: La séptima con Cristina, se desarrolló con seis comisiones que debatieron en base a un documento único: «Con la estrategia de guerra mediático-judicial-política, el neoliberalismo acecha una vez más sobre nuestra América. Los líderes y lideresas populares son perseguidos, estigmatizados, judicializados con una finalidad explícita: ser proscriptos».

«La moderación no es una categoría política que podamos expresar como movimiento popular, somos peronistas que construimos el destino de la Patria a partir de las banderas de Independencia Económica, Soberanía Política y Justicia Social», sostienen en el documento y agregan: «Estamos convencidos de que Cristina encarna el único liderazgo capaz de encabezar con coraje y convicción ese plan de gobierno, orientado a impulsar un programa de desarrollo económico y social que nos permita conquistar, definitivamente, la grandeza nacional y la felicidad de nuestro pueblo».