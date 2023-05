En el día del trabajo un saludo fraternal a todos los trabajadores/as

«Todos hemos sido o somos trabajadores y sabemos que el trabajo tiene un valor extraordinario en nuestras vidas, perder el trabajo o no tener trabajo nos angustia y nos desespera. Hoy y siempre el desafío de las sociedades será garantizar un trabajo digno a todos los que estén en edad para trabajar. Un Fraternal saludo a los todos los trabajadores/as «. Carlos Antonio Gorosito.

«El mundo no se mueve únicamente por los poderosos empellones de los héroes, sino también por la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honesto» esta frase es atribuida a Hellen Keller y la he citado en innumerables oportunidades. Es que el mundo ha funcionado y sigue funcionando por el esfuerzo de los trabajadores desde más brillante intelectual o investigador que con su descubrimiento aporta al avance de la humanidad hasta quién realiza el más esforzado de los trabajos también con la misma finalidad. Son variadas y diversas las tareas que intelectual o físicamente realiza el ser humano. A eso le llamamos trabajo. Los seres humanos somos interdependientes nos necesitamos el uno al otro para nuestra supervivencia. Nadie es autosuficiente. La solidaridad y la cooperación debió siempre haber sido el criterio predominante. Pero el hombre se volvió el lobo del hombre y hubo y hay seres humanos que intentan explotar a otros seres humanos. Parece prevalecer el concepto que hay unos seres humanos » más iguales que otros». Pero el hombre no nació para ser esclavo de su semejante. Nació para ser libre y digno. Por eso se reveló contra la explotación de otro de sus pares. Como todos nacemos iguales en dignidad y en derechos, el hombre y la mujer lucharon para no ser explotados. El hombre ha sido definido como «homo sapiens», el que piensa, pero también como «homo faber» ,el que hace o fabrica, ahí está la conjunción, la síntesis. El ser humano es trabajador por definición, pero no quiso y no quiere que nadie lo explote. En consecuencia en el curso de la historia los trabajadores han logrado muchas conquistas sociales y laborales, pero eso fue como corolario de sus intensas luchas. Hace más de un siglo en Chicago (EEUU) los trabajadores se movilizaron bajo esta consigna: «Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para la casa». Muchos de los que encabezaron las movilizaciones fueron ejecutados. La historia los conoce como los mártires de Chicago habían empezado las huelgas el 1 de mayo de 1886. Se trabajaba por entonces más de 16 horas diarias y bajo condiciones indignas. Celebramos el día del trabajador el 1 de Mayo de cada año en reconocimiento a las luchas de aquellos y muchos otros pioneros. La mayoría de los países del mundo tiene al 1 de mayo como la fecha para celebrar el Día del Trabajo. Ellos, los mártires de Chicago, y muchos otros mártires en la historia Universal honraron el nombre del «trabajador» porque todos los logros de los trabajadores en la historia del mundo no han sido una concesión «graciosa» de los empleadores, sino el fruto de las luchas de los hombres y mujeres del mundo del trabajo. El trabajo tiene un valor extraordinario en la vida del ser humano: le permite realizarse dignamente. Es la posibilidad de comer, de acceder a la vivienda, a la salud, a la educación y la cultura, acceder a todos los bienes de confort que el mismo hombre va generando con su trabajo, al esparcimiento… En definitiva el trabajo hace digno al ser humano. El que tiene trabajo se encuentra entre los favorecidos de la tierra. Por eso sostengo que los que pierden el trabajo o no tienen trabajo viven en un estado de angustia y hasta de desesperación. También lo que están ante la posibilidad de perder su trabajo entran en ese estado de angustia y desesperación que les produce la incertidumbre de saber si podrán conservar o no el trabajo. Es que el trabajo es el instrumento que genera la posibilidad de vivir dignamente y realizarnos como seres humanos. Los trabajadores seguirán luchando hoy y mañana por nuevos derechos, por nuevas conquistas y para que el trabajo le permita vivir y realizarse en dignidad. Al conmemorarse hoy el Día Universal del Trabajo las dirigencias políticas, empresariales y obreras del mundo y de nuestro país tendrán que analizar rápidamente el nuevo escenario que vive la humanidad y encontrar nuevas alternativas para no enfrentar un futuro sin empleo y sin vidas humanas. Ciertamente el mundo tiene sus complejidades: cambio climático, pandemias, guerras y otras tantas calamidades, parablemente se han dado importantes avances tecnológicos, la inteligencia artificial es tema insoslayable en la agenda de la dirigencia universal, está circulando abundante bibliografía al respecto. Entre nosotros el emprendedor y especializado en big-data Fredi Vivas ha escrito un libro que titula ¿Cómo piensan las maquinas? Inteligencia Artificial para Humanos, y ya hace unos años Martín Ford que fundo una empresa de desarrollo de software con sede en Silicon Valley escribió otro libro al que tituló : «El Auge de los Robots- La Tecnología y la Amenaza de un Futuro sin Empleo» . Como serán los empleos del futuro es un tema lógicamente a debatir aquí y en el mundo. Aquí y también en el mundo hay falta de trabajo, trabajo precario y mucha informalidad laboral (empleo en negro), el gran desafío es revertir la situación. Debemos a cada ser humano en condiciones de trabajar garantizarle un trabajo, lo que conlleva la capacitación correspondiente. Una de las condiciones para que el mundo sea mejor es que todos tengan la posibilidad de acceder a un empleo digno. El trabajo dignifica al ser humano y engrandece a las sociedades. Trabajo para todos y la construcción de un mundo mejor es nuestro desafío. ¡¡¡ A TODOS LOS TRABAJADORES QUE CON LA SUMA DE SUS PEQUEÑOS EMPUJONES MUEVEN AL MUNDO: UN FRATERNAL SALUDO!!!»

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 1 de Mayo de 2023.