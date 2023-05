PARO DE LUZ Y FUERZA: La medida del Sindicato sorprende a usuarios y a consejeros de la CES

La medida de fuerza adoptada por el personal de energía encuadrado en el gremio Luz y Fuerza sorprendió a los usuarios del servicio y más aún a los integrantes del Consejo de Administración de la CES. A los primeros por no poder hacer los trámites previstos y a los consejeros por el contexto de crisis económica y social que atraviesa el país en el que se hace el reclamo.

En medio de diversas reuniones durante el transcurso de las últimas semanas entre el Consejo de Administración y los delegados sindicales del gremio Luz y Fuerza, los días martes y miércoles de la semana pasada personal agremiado han realizado un paro con cese de actividades en el puesto de trabajo durante algunas horas, medida que el jueves escaló al paro total por tiempo indeterminado, provocando atención restringida, suspensión de las tareas técnicas que llevan a cabo dichos trabajadores y dificultades a la empresa y sus usuarios.

Entre los reclamos de derechos adquiridos los trabajadores piden que se realice la revisión de encuadre de algunos empleados agremiados a otros sindicados y la cancelación en un solo pago de la “Bonificación Anual por Eficiencia (BAE)”, un beneficio creado en 1975 por el convenio colectivo de la Federación Argentina de Luz y Fuerza que cobran los empleados y jubilados del sector.

Si bien se entiende que es un reclamo genuino, a los integrantes del Consejo de Administración “sorprende la falta de sensibilidad social de algunos gremialistas que en medio de una crisis económica y social, con gran parte de la ciudadanía por debajo de la línea de la pobreza e indigencia hagan en estos momentos un reclamo de esta naturaleza.

También dejaron en claro que “no se entiende esta medida de fuerza extrema, ya que no se trata de un reclamo salarial, debido a que no se les deuda haberes o beneficios que les otorga el convenio colectivo de trabajo”. “Hacen un paro por tiempo indeterminado en medio de una serie de reuniones en las que, si bien no hubo acuerdos, el gremio reclama la revisión del encuadre de algunos empleados y el Consejo de Administración tiene la voluntad de analizar los casos.

Acerca de la BAE: La “Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) es un beneficio para el personal bajo convenio colectivo de la Federación Argentina de Luz y Fuerza y lo cobran los empleados y jubilados del sector. El concepto de “eficiencia” se vincula con el desempeño de los empleados, aunque el bono se paga “más allá de la eficiencia”.

Al respecto desde el Consejo de Administración explicaron que “nunca se ha dejado de pagar, pero desde un acuerdo consensuado hace cerca de 30 años en vez de abonarse en los primeros días de cada año, como lo establece el convenio, se lo hace a cada empleado de Luz y Fuerza en el mes en que cumple años teniéndose en cuenta los intereses correspondientes”. De esa manera “se oxigena financieramente la empresa que en los meses de diciembre debe pagar además la totalidad de los aguinaldos”, explican los Consejeros.

La BAE se calcula en base a la antigüedad del trabajador. Aunque el convenio plantea que se debe pagar en enero, hay diferentes acuerdos con los sindicatos que permiten cancelar la BAE en varios meses o hacerlo en etapas por ejemplo según número de DNI o en el mes que el empleado cumple años. Hay diferentes modalidades, dado que el pago representa un desafío mayor para las cooperativas eléctricas.