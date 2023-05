Ciclismo : La ciclista saladillense Melina Dahn finalizó en la 10ma. posición del Desafío del Río Pinto

Como cada año se realizó este domingo, en Córdoba, la 27° edición del Desafío Río Pinto, la carrera de ciclismo de montaña más importante del continente. La gran fiesta del Mountain Bike que congregó a más de 4800 inscriptos, una cifra que superó ampliamente a las de los últimos años,coronando como nuevos ganadores a Agustín Moreira en caballeros y a Carolina Pérez en Damas.

En La Cumbre se dieron cita los mejores ciclistas de todas las provincias argentinas y de países de la región, profesionales y aficionados, que una vez más se animaron a desafiar al durisimo Valle del Río Pinto.

Entre ellos estuvo presente la ciclista saladillense Melina Dahn quien se subió al podio finalizando en la 10ma.colocacion de su categoría luego de haber completado los 85 k. de recorrido.

Una vez culminada la competencia la deportista saladilense se expresó en sus redes sociales.

«Llegó Río Pinto 2023 el desafío, mi desafío ,la carrera más importante donde miles de ciclistas teníamos cita ahí. Esta carrera en lo personal la hice a mucha conciencia ya que no conocía el terreno y no sabía con que me iba a encontrar ,fue hermosa como también sé que tenía mucho más para dar pero no quise arriesgar nada el objetivo era llegar sana y completar los 85 km y lo logré sin pensar que había terminando 10ma. de 100 chicas en mi categoría ,no lo podía creer que estába en el podio en mi primer Río Pinto llevando estos colores con mucho orgullo y siempre defendiéndolos .

Quiero agradecer a @raleighdalsanto por darme la oportunidad y confiar en mi ,se que tengo mucho más para dar y mejorar .Agradecer a @gariboldientrenamientos por estar siempre en cada detalle en cada entrenamiento y en cada carrera con una palabra de aliento para generar confianza en mi. A @opticalazzarini por las gafas las mejores y por último lo más importante mi familia que me bancan me apoyan y sin ellos esto no sería posible «.