Noticias de Gobierno

JORNADA SOLIDARIA EN LA RESERVA ALIWÉN

El día sábado 29 de Abril se realizó una jornada solidaria en la Reserva Aliwén, ex Mini Zoológico, organizada por un grupo de vecinos comprometidos a colaborar con este importante lugar de nuestra ciudad.

Gerardo Aguilera junto a su familia y un grupo de voluntarios desde hace tiempo vienen colaborando en distintas acciones para mejorar la reserva, venta de bonos contribución, pintura de los espacios de la reserva, colocación y compra de bomba de agua, recepción de donaciones etc. Con todo ello ayudaron a Juan Marsilli y su familia a mantener y mejorar las instalaciones.

Por su parte el municipio colaboró con maquinarias viales y operarios municipales para el corte de algunos árboles que comprometían algunas zonas, mejorado de la zona periférica, etc. Se está trabajando para poder acompañar en mejorar la zona de los quinchos para que puedan ser utilizados por los visitantes.

El Intendente José Luis Salomón junto al Secretario de Desarrollo Local estuvieron presentes en la jornada del sábado, acompañando a los organizadores, a la familia Marsilli y a los visitantes. En dicho momento se realizaron los sorteos de bono contribución con donaciones de muchos vecinos y comerciantes de nuestra comunidad.

CONCURSO PROVINCIAL MIEL 2023

La Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Saladillo informa que se llevará a cabo un concurso provincial de Miel 2023 organizado por la Dirección provincial Apícola dependiente del ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Se comparten las placas informativas con las fechas estipuladas, los lugares a desarrollarse y las bases y condiciones para participar del concurso.

1° FIESTA DEL ALUMNO RURAL ORGANIZADA POR EL CPT N° 36 DE LA BARRANCOSA EN LA SOCIEDAD RURAL

El pasado fin de semana se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Saladillo la primera fiesta del Alumno Rural organizada por el CPT N° 36 de La Barrancosa.

Durante el sábado 29 y el domingo 30 se desarrollaron varias actividades tales como verificación de potros, clasificación de mansos (hombres y mujeres), clasificación categoría de potros y jineteadas. Cabe señalar que la clasificación es para la fiesta de la tradición organizada por Oscar Laforcada a llevarse a cabo el fin de semana del 9 de Julio.

Por otro lado hubo baile en la noche del sábado, food truck, emprendedores, y la cantina estuvo a cargo del CPT. La animación fue a cargo de Hernán Velazco y Gustavo Andrade.

El Intendente José Luis Salomón junto a la Secretaria de Gobierno Viviana Rodríguez y al Secretario de Desarrollo Local Vladimir Wuiovich participaron del izamiento del pabellón Nacional junto a Natalia Tantarelli, integrante del consejo de administración del CPT, consejeros y público presente.