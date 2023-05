Comunicado del Frente de Todos Saladillo | Evita, eterna para siempre

Al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

El 7 de mayo de 1919, en la localidad de Los Toldos en un llanto de vida nacía la abanderada de los humildes, la mujer que vive en el corazón de los trabajadores y todos aquellos que fueron víctimas de la oligarquía nacional. María Eva Duarte de Perón para aquellos que no comprendieron la razón de su vida, Evita para el pueblo… la mujer que en un mundo donde la caridad y beneficencia repartiendo las sobras era la actividad de «las mujeres de bien» comenzó a hablar de justicia social, de derechos a la participación política y gremial, en la vida y destino de la patria luchando con las concepciones machistas más duras de la época, una adelantada y visionaria que tuvo el corazón abierto para resolver las problemáticas sociales de los más vulnerados, los olvidados y marginados.

«Cuando un pibe me nombra Evita me siento madre de todos los pibes y de todos los débiles y humildes de mi tierra. Cuando un obrero me llama Evita me siento con gusto compañera de todos los hombres».

Evita, la capitana del amor venció al tiempo y la recordamos para siempre.