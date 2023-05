Salomón: «Vladimir y Alejandro me habían anticipado que si yo me presentaba ellos no lo harían»

El Intendente José Luis Salomón dialogó con FM90.7 sobre su precandidatura para renovar su mandato en las PASO de agosto. A continuación los destacados mas importantes de la primera parte de la nota:

«Con los primeros que hablé fue con Alejandro Armendáriz y Vladimir Wuiovich, que eran posibles precandidatos. Tuve muy buenas charlas con ambos, trabajamos juntos siempre, con Vladimir dentro de la parte ejecutiva en Desarrollo Local, y Alejandro es mi reemplazante natural en cada licencia que tomo y el presidente del HCD. Ambos están incorporados a la gestión de una manera muy importante».

«Ambos me habían anticipado el año pasado que si yo decidía ser candidato ellos no se iban a presentar, a ambos les dije lo mismo hace un año atrás, yo no sabía si lo iba a hacer o no y que ellos hagan su trabajo político desde la gestión con tranquilidad».

«Ojalá el tiempo les de la posibilidad de ser candidatos, siempre es necesario que venga otro gente. A mi me tocó pelear mucho para estar acá, competir y perder, competir y ganar, es parte de la lógica política».

«Con Goro también hablé, fue una de las tantas llamadas que hice para hablar de mi decisión. Su estilo es dar a conocer lo que él piensa, yo tengo orto perfil. Más allá de que apoye o no mi, tiene todo el derecho a plantear lo que quiere por su basta trayectoria».

