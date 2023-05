PREMIO MOISES LEBENSOHN-ALFREDO GHIGLIONE A JOSE IGNACIO  LOPEZ

«José Ignacio «Nacho» López, el vocero del Presidente Alfonsín, el periodista valiente que le pregunto a Videla sobre los desparecidos» Carlos Antonio Gorosito

«José Ignacio López, a partir del 10 de diciembre de 1983 pasó a desempeñar un rol trascendente en la historia institucional de nuestro país. Ese día se convirtió en vocero del Dr. Raúl Alfonsín, el primer presidente de la Democracia Recuperada. Lo fue durante todo su mandato. «Nacho» López nació en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1936 y se graduó en la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico. Trabajo entre otros medios en el diario La Nación donde fue prosecretario de redacción, ocupó además en el mismo diario la jefatura de la sección de temas agropecuarios, como así también tuvo a su cargo columnas de temas económicos, como «A mitad de semana», y la columna de fondo sobre actividad religiosa. A su vez en el diario Clarín tuvo a su cargo la columna religiosa del diario entre 1977 y 1983 en la que fue colaborador del mencionado diario. También escribía la columna poliúrica del Semanario El Economista. Fue secretario de redacción y columnista de temas económicos, políticos y religiosos de La Opinión, funciones que también tuvo en las agencias Noticias Argentinas (NA), y Diarios y Noticias (DyN) y en medios radiales y televisivos. Se desempeñó como vocero de la Mesa del Diálogo Argentino Actualmente es miembro de la Academia Nacional de periodismo donde ocupa el Sillón de Manuel Belgrano. Recibió numerosas distinciones entre ellas «La Mención de Honor Juan Bautista Alberdi» que en 2022 le otorgó la Cámara de Diputados de la Nación. En marzo fue invitado por la Universidad del Litoral a un ciclo de conferencias por el 40 Aniversario de la Recuperación de la Democracia y se lo declaró visitante ilustre de la mencionada Casa de Altos Estudios. El 27 de Abril se realizó un nuevo homenaje a José Ignacio López esta vez fue la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Restaurant «Lalín», lugar que frecuentaba el Dr. Raúl Alfonsín, donde se le hizo entrega de los premios Moises Lebenshon- Alfredo Giglione,en reconocimiento a su trayectoria periodística. La distinción fue promovida por el grupo Encuentro de Militantes Radicales que encabeza el Dr. Juan Antonio Portesi, ex Ministro de Gobierno de la administración del Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz. La presentación estuvo a cargo del periodista Ramón Naveiro y se refirió a la personalidad y trayectoria de Jose Ignacio López, el Director del Diario Democracia de Junín el Dr. Héctor M. Lebenshon (hijo del legendario dirigente radical). Tuve la oportunidad de dialogar durante la cena con José Ignacio López, quien ha visitado Saladillo, ya que tiene una familia amiga en nuestra ciudad. Yo particularmente recuerdo un encuentro circunstancial con él en la entonces confitería DAC que estaba sobre la Avda. Rivadavia al lado de la estación de Servicio Cutral-Co. Durante la cena me relató el atentado que tuvo en noviembre de 1976 en su casa de José Marmol,el en ese momento se encontraba en Roma en una misión que le había encomendado el Director del Diario La Opinión Jacobo Timerman. «Nacho» López dice que él había sido señalado por una revista de ultraderecha como un infiltrado en la Iglesia Católico. Tal vez ese haya sido el motivo del atentado. El ex vocero de Alfonsín siempre reconoció públicamente que su padre espiritual era Monseñor Vicente Faustino Zazpe, uno de los defensores de los derechos humanos cuando estos eran avasallados por la dictadura. Cuando agradeció la distinción dice que Alfonsín lo convocó sin conocerlo antes personalmente fue a través de Guillermo Alfonsín. A quien sí conocía «Nacho» López era a Raúl Borras, quien fue Ministro de Defensa de Alfonsín. Lo conocía desde la época del gobierno de Illia. El «Flaco» Borras como le decíamos cariñosamente los radicales, había sido Director del diario «La Opinión » de Pergamino. Este último dato me lo confirmó mi amigo Carlos Cantore ( pergaminense que fuera Secretario General de la Juventud Radical en 1974,en la conducción juvenil que yo también integraba),que actualmente se encuentra viviendo en Ecuador. José Ignacio López se refirió en una reportaje que le realizara Mario Cáffaro para el diario EL Litoral de esta manera al rol de vocero presidencial: «… el cargo, la función está en las democracias occidentales y nace como un reconocimiento del papel de la prensa en el funcionamiento de la democracia, en el funcionamiento institucional. También surge para evitar el desgaste natural que el contacto con los medios produce al personaje, al funcionario, al ministro, al que fuera, al presidente. En aquellos años el desgaste se producía mucho más con la radio y con la televisión. Ahora cambió absolutamente todo. Me tocó desempeñar el cargo en un momento muy favorable para el periodismo, porque se recuperaba la libertad, se recuperaba la democracia. Me tocó hacerlo con un presidente (Raúl Alfonsín) que reconocía ese papel de la prensa y que por eso me buscó. Reconocía las necesidades de la prensa como vínculo con la opinión pública. En ese tiempo no había internet, no había celulares. Ahora, todos, de alguna manera somos comunicadores. Se lo dije al presidente Alberto Fernández en los primeros días cuando tuvo la gentileza de invitarme a una reunión. Fui a ver al vocero, a (Juan Pablo) Biondi, en los primeros días de diciembre de 2019. A Fernández lo había conocido en la campaña electoral y en su función de jefe de gobierno de Néstor Kirchner cuando yo era vocero de la Mesa del Diálogo. Le decía que a un presidente que maneja Twitter, que tiene relación con un montón de periodistas, es muy difícil tener un vocero. A Toledo, durante el gobierno de Menem le pasó que decía una cosa y el presidente otra.( El Litoral 19-03-23). En octubre de 1979 el periodista Juan Arias escribió en EL País de España lo siguiente: «El grupo de «madres de desaparecidos», que desde hace más de un mes ocupa simbólicamente la iglesia de la Transfiguración de Roma, pidiendo que el Papa denuncie abiertamente el trágico problema de los prisioneros políticos en Argentina y Chile, ha vencido la batalla. El domingo, Juan Pablo II, en su alocución a más de 70.000 personas, reunidas en la plaza de San Pedro para recitar el angelus, ha asegurado su solidaridad a las familias de los desaparecidos. Se ha tratado de una clara petición a los Gobiernos de Videla y Pinochet para que liberen a los presos políticos. Con mucha finura ha recordado al Gobierno de Argentina que no había dudado en aceptar la mediación en el asunto del canal de Beagle, que esta mediación será difícil si no se resuelve el problema de los «desaparecidos». En el mismo discurso, el Papa protestó por la sentencia contra los intelectuales de Praga y pidió una tregua para las poblaciones de Camboya.» José Ignacio López en diciembre de 1979 a raíz de esta afirmación del Papa le pregunta al dictador Videla sobre los desaparecidos en Argentina. La respuesta del dictador fue: «Son una incógnita, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos». Esto se está conociendo en estos tiempos. José Ignacio López ha expresado que se valió de lo que dijo el Papa para realizar la pregunta. Fue una pregunta valiente de un periodista valiente. El diario INOBAE del 4 de julio de 2019 reproduce el diálogo entre José Ignacio López y el dictador Videla de esta manera: «En la grabación de aquella conferencia de prensa, José Ignacio López insiste: López -Yo le preguntaba si había otras medidas que pudiera estar estudiando el Gobierno porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes más allá de la referencia que usted hizo al tiempo para solucionar este grave problema. Videla-Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido -contesta Videla y sus palabras comienzan a recorrer el mundo. El año 2009 la familia del Dr. Raúl Alfonsín le encomendó a José Ignacio López la misión de anunciar la muerte del ex Presidente. Fue honor para mí estar presenté en el homenaje que se le tributo. «Nacho» López excepcional vocero presidencial. Talentoso y valiente periodista. Un hombre de la Democracia a quien todos valoramos».

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal ( 1991-2015) Ex – Presidente Comité de la Pcia. de la UCR ( 2005-2007),Saladillo 11 de mayo de 2023