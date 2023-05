Vista del Intendente Salomón y la Diputada Lordén a la obra de la Planta de cloacas de Saladillo

Este jueves pasado, el intendente Ing. José Luis Salomón y la diputada provincial Dra. Alejandra Lordén visitaron la Planta de tratamientos de líquidos cloacales de la ciudad de Saladillo Buenos Aires. Asistieron a la recorrida, la subsecretaria de Servicios Públicos ingeniera Mariela Incollá, quien tiene a cargo el servicio municipal de tratamientos cloacales y el Sec. de Obras y Servicios Publicos, ingeniero Guillermo Candia. Fueron recibidos por el ing. Juan Arteta por parte de la empresa contratista TECMA y el ing. Mauricio Zanazzi por parte de la inspección a cargo de ENOHSA.

El intendente Salomón y la diputada Lordén mantienen una constante agenda en lo referente al interés directo de los avances de obras públicas en todo Saladillo. Periódicamente se visitan las obras, se conversa con los ejecutores directos de las obras para poder transmitir a la población acerca de la situación de cada obra. Esto se debe a que en ciertas obras complejas y restringidas de acceso al público (por cuestiones de operatividad y seguridad) no es posible que los vecinos puedan apreciar directamente el desarrollo.

Así, las autoridades cumplen la función de ayudar a visibilizar el esfuerzo de todos los equipos de trabajo que vienen participando en obras que son de solución directa a los problemas que ocupan a los vecinos, como en este caso, los servicios cloacales. La obra de la PTLC de Saladillo, fue proyectada entre el municipio de Saladillo y en ENOHSA a partir del año 2016. En Julio de 2018 se firma el convenio de financiación entre ENOHSA y el MUNICIPIO DE SALADILLO. El primer llamado a licitación fue hacia comienzos de 2020 y fue postergado 3 veces hasta que se adaptó el proyecto inicial a los requerimientos del BID. El 26 de agosto de 2021 se licitó en las oficinas del ENOHSA la actual obra. La misma fue presidida por el adm. Néstor Álvarez y asistieron el dip. Walter Abarca y el Intendente José Luis Salomón. El presupuesto inicial (2021) de la obra fue 690 Millones. La obra lleva un 35% de avance. El tiempo total desde el inicio son 30 meses y luego 12 meses de acompañamiento de operación.

Si bien, aun el tratamiento de los líquidos cloacales son muy básicos, ya empiezan a valorarse los esfuerzos por el empuje constante del ejecutivo municipal y el acompañamiento del ENOHSA en sus diferentes gestiones. La zona de loteos según el planeamiento municipal y zona de quintas o residencias ha empezado a manifestarlo. Inversiones, construcciones, movimientos de suelo, obras hídricas, mejoramiento de caminos, compra-venta de propiedades, forestación, etc; son los progresos colaterales que trae la confirmación de las obras y la confianza demostrada en el empeño de un intendente que no baja los brazos ante las disímiles circunstancias que imponen los tiempo políticos. La concordancia con los representantes (diputados o senadores) y funcionarios nacionales o provinciales, demuestra el interés principal de llevar la mejora del servicio a los ciudadanos. A todos los saladillenses, a los que han decidido habitarlo o han decidido invertir.

MunicipalidadDeSaladillo

MejorConVos

www.saladillo.gob.ar