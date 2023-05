Etapa local de los JJBB 2023

ETAPA LOCAL | JUEGOS BONAERENSES 2023

La Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Saladillo informa la fecha y hora de la eliminatoria local de las siguientes disciplinas: FÚTBOL TENIS – TENIS DE MESA – PADEL.

FÚTBOL TENIS

Viernes 19 de mayo

9.30 HS SUB 15 masculino

11.30 HS SUB 18 masculino

13 hs SUB 15 femenino y Adultos mayores masculino.

LUGAR: COLEGIALES

Presentarse con DNI

TENIS DE MESA

Día Martes 23 de mayo

19HS

Adultos mayores femenino.

UNIVERSITARIO MASCULINO

SUB 14 MASCULINO

SUB 18 MASCULINO

LUGAR: COLEGIO NACIONAL

Presentarse con DNI

PADEL

Día Miércoles 24 de mayo

9.30HS

SUB 16 femenino

SUB 18 femenino

Universitario

Adultos mayores femenino.

10.30HS

SUB 14 masculino

SUB 16 masculino

SUB 18 masculino

LUGAR: EL KINCHO PADEL

Presentarse con DNI

