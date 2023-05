Subsecretaria de Deportes: Eliminatorias locales

ELIMINATORIA LOCAL DE AJEDRÉZ

DIA: LUNES 29 DE MAYO

HORA: 14HS

SUB 14 masculino

SUB 18 masculino

Adultos mayores masculino.

LUGAR: CENTRO VASCO

Presentarse con DNI

ELIMINATORIA LOCAL DE VÓLEY

DIA: MIERCOLES 7 DE JUNIO

HORA: 17.15HS

SUB 15 masculino

SUB 15 femenino

SUB 18 femenino

LUGAR: GIMNASIO ESCUELA 26

Presentarse con DNI

ELIMINATORIA LOCAL DE VÓLEY

DIA: MIERCOLES 14 DE JUNIO

HORA: 17.15HS

SUB 18 masculino

SUB 15 femenino COPA BS AS

SUB 17 masculino COPA BS AS

LUGAR: GIMNASIO ESCUELA 26

Presentarse con DNI