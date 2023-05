Niunamenos

En el marco del 3 de Junio #Niunamenos, la Dirección de Género y Diversidad invita a la comunidad asistir a la función gratuita de la obra COMO UNA OLA EN UN MAR INMENSO de Franco Midú que se realizará en el Teatro Marconi el Sábado 3 de Junio a las 20 hs.

Es importante acercar e invitar a la sociedad a participar de espacios de expresión y reflexión, para comprometernos con la problemática de la violencia de género.

COMO UNA OLA EN UN MAR INMENSO de Franco Midú

Un mar donde cada ola pone en movimiento situaciones de violencia entre mujeres y situaciones de violencia de genero. Pero lo hace de una manera que motiva y moviliza a pensarnos como manada, para seguir en lucha por los derechos, por los crímenes no resueltos, por la posibilidad de que cada quien pueda poner en palabras lo que le pasa, lo que le pasó, encontrando abrazo colectivo en una sociedad que «acompañe y no empañe».

Pero también tiene la voz de alguien que aparece y cuenta que no ha sido víctima de violencia, pero que empatiza con sus compañeras. Y así van todas, en un mar que no las arrasa porque lleva la fuerza del abrazo colectivo.

Como una ola conmueve.

Como una ola no hace silencio, ni mira hacia otro lado.

Como una ola invita a que seamos todas, todos, todes quienes no callemos «hablemos, la palabra es el arma más letal contra quienes quieren callarnos».