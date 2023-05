Feliz día maestras jardineros

«Ellas/os son los que reciben por primera vez a nuestros hijos en un aula y le empiezan a ofrecer las primeras herramientas para el mundo complejo que enfrentarán más adelante. Saben que tiene ante si seres humanos llenos de sueños. Ser maestra/o jardinera/o es un oficio de esperanza, de amor a la vida. Nuestros niños y niñas representan el futuro. Las maestras jardineras saben que sin educación no hay futuro, por eso en el presente se ocupan y preocupan de la educación de nuestros niños y niñas» Carlos Antonio Gorosito.

«En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños» (Mirko Badiale). Los niños representan el futuro y por lo tanto deben ser lo más importante, lo más significativo de la sociedad. Se ha dicho que durante los primeros cinco años de vida, el cerebro de una persona alcanza el máximo potencial de desarrollo, la estimulación temprana mejora el desarrollo cognitivo de los niños, de ahí la tremenda importancia de la Educación Inicial. Dar importancia a la Educación Inicial nos lleva a ponderar las extraordinarias labores de nuestras/os Maestras Jardineras/os. Hoy celebramos el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la Maestra/o Jardinera/o. La fecha es en homenaje a la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza., quien fundó el primer jardín de infantes en nuestro país. Esta gran educadora argentina había nacido el 25 de diciembre de 1873 en Juan Facundo Quiroga (La Rioja) y falleció el 28 de mayo de 1950 en el Chamical (La Rioja), se eligió el día de su partida hacia la eternidad para tributar homenaje a los Jardines de Infantes y a los Maestras y Maestros Jardineros. Ellas/os son los que reciben por primera vez a nuestros hijos en un aula y le empiezan a ofrecer las primeras herramientas para el mundo complejo que enfrentarán más adelante. Saben que tiene ante si seres humanos llenos de sueños. Ser maestra/o jardinera/o es un oficio de esperanza, de amor a la vida. Es un arte, una profesión y una vocación. De esperanza: porque todos estamos convencidos que inculcan los primeros valores para construir un mundo mejor, de amor: porque estamos igualmente convencidos que su misión es enseñarnos a vivir juntos, a querernos los unos a los otros como hermanos, a amar a la vida. Arte: porque cada niño que pasa por sus manos es un ser único- especial y necesita que la maestra/o jardinera/o tenga sensibilidad, flexibilidad y originalidad. Es una profesión porque se ha preparado para adquirir las habilidades conocimientos necesarios para llevar adelante tan magnífica tarea, y es vocación porque en su trabajo ponen toda la ilusión, fe, fuerza y amor para lograr que las/os niñas/os sean felices, ponen lo que tienen y lo que no tienen para ello porque ellas/os saben cómo El Principito que: «Lo esencial es invisible a los ojos». Las jardineras/os siempre encuentran los recursos para cubrir las necesidades del establecimiento, cuando no llegan del Estado o de donde tienen que llegar. Ahí están ellas/os con el ingenio demostrando que hacen el trabajo por vocación y no solo por la remuneración. Esas/os son las/os maestras/os jardineras/os de nuestros días. SON LOS CIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN. SI HAY EDUCACIÓN HAY PAÍS, HAY FUTURO. ¡¡¡FELIZ DÍA!!! MAESTRAS/OS JARDINERAS/OS.»

Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 28 de Mayo de 2023.