INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

La Subsecretaría de Salud Pública y la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, ofrecen a toda la comunidad información importante sobre medidas de precaución ante enfermedades respiratorias, tales como gripe, bronquiolitis, bronquitis y neumonía, entre otras.

La primera y fundamental medida preventiva es la colocación de todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación y el control médico periodico.

Sin embargo, también existen otras medidas preventivas que son muy fáciles de implementar y pueden marcar la diferencia.

• Lavar las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

• Utilizar barbijo o cubreboca para atender a los bebés.

• Ventilar todos los ambientes a diario aunque haga frío.

• Los braseros y estufas a leña deben ser encendidos y apagados fuera de la casa.

• No usar el horno o las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente (porque consume el oxígeno y es ineficiente).

• No poner recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor (porque la humedad favorece el desarrollo de hongos).

• No arrojar al fuego plásticos, goma o metales (porque desprenden gases y vapores tóxicos).

• No fumar y mantener los ambientes libres de humo.

• No automedicarse ni utilizar remedios caseros. Podría dificultar un diagnóstico correcto, empeorar el cuadro o producir una intoxicación grave.

• Mantener reposo en la casa mientras continúen los síntomas.

• Cubrir la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.

La prevención es nuestro principal mecanismo de defensa ante las enfermedades respiratorias y para evitar la sobrecarga del Sistema de Salud Público.