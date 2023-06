Proyecto de Juntos

El bloque de concejales de juntos, eleva un proyecto de resolución solicitando al I.P.S de respuesta a los jubilados/as municipales que no han recibido los aumentos otorgados por el municipio. Los cuales a la fecha no han percibido los aumentos dados en octubre de 2022. Se debe comprender que estos aumentos son un derecho.

El organismo responsable de garantizar este derecho es el instituto de prevención social de la provincia de Buenos Aires.

A pesar de que los jubilados/as ya no se encuentran dentro del ámbito municipal han planteado su reclamo al municipio; es compromiso del Ejecutivo hacer cumplimiento y que se lleven adelante por el sindicato de trabajadores municipales y la UPCN.

Por ordenanza se dispuso un aumento salarial del 80%.

Lo cual en los tiempos actuales es necesaria la pronta resolución de este problema y el cumplimiento a los empleados activos.

Los jubilados y jubiladas exigen una respuesta inmediata. Por este motivo se solicitó al I.P.S el pago de la deuda, de ahí que estos trámites vigentes llevan más de tres meses sin movimiento.

Los ex empleados/as se encuentran percibiendo el anticipo jubilatorio, resultando una vulneración a su derecho, dado que deberían percibir porcentajes superiores.

Este trámite jubilatorio debería ser más ágil.

Se solicitó cumplir con los plazos correspondientes, para que se concluyan en un tiempo no mayor de sesenta días.