Los conductores del mañana son una prioridad hoy para Nativa Seguros

La Seguridad Vial es un pilar fundamental en la política de Responsabilidad Social Empresarial de Nativa Seguros. En este sentido organizará una charla, encabezada por especialistas en la temática, que será el viernes 9 de junio a las 8 horas en el Salón de la Cámara Empresaria. Se invita a participar a jóvenes de las distintas escuelas secundarias de la localidad y también a público interesado en la temática, con entrada libre y gratuita.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, que se celebra cada 10 de junio, Nativa Seguros presentará una nueva edición de “#ManejateSeguro”, la campaña de Educación y Seguridad Vial dirigida principalmente a estudiantes del nivel secundario. El desafío en esta oportunidad será profundizar sobre esta problemática promoviendo herramientas de concientización y prevención de accidentes viales.

Esta nueva iniciativa hace hincapié en dos ejes claves y estratégicos, vinculados con la política de Responsabilidad Social Empresarial de la compañía: promover el rol fundamental de los jóvenes como agentes de cambio social y profundizar el mensaje de concientización sobre las normas de tránsito, que redundará en un mejor manejo conductivo.

“Nuestra Responsabilidad Social Empresarial como compañía de seguros es motivar a las generaciones futuras en la concientización vial. Los conductores del futuro son nuestra prioridad y debemos generar las herramientas necesarias para bajar los índices de accidentes viales. Los jóvenes están muy comprometidos y predispuestos en revertir las estadísticas sobre siniestralidad vial y campañas de esta índole apuntan a este objetivo”, afirmó la Dra. Marina Fal, presidenta de la compañía.

Charla para adolescentes

En este sentido, la compañía de seguros realizará en Tandil una charla sobre Seguridad Vial abordada desde una perspectiva multidisciplinaria que tendrá lugar el viernes 9 de junio en el Salón de la Cámara Empresaria (Mitre 856) a las 8 horas, con entrada libre y gratuita.

La charla está dirigida a estudiantes del nivel secundario quienes están próximos a obtener por primera vez la licencia de conducir, así como a las familias y público en general interesado en la temática. Todos los asistentes recibirán material didáctico elaborado especialmente para la iniciativa, con los contenidos teóricos necesarios que deben ser evaluados en el examen de la licencia de conducir.

Entre los disertantes se encuentran profesionales dedicados a trabajar en prevención y educación sobre estas temáticas, con el objetivo no sólo de evitar un siniestro vial sino para dar a conocer los riesgos y consecuencias que acontecen luego de este tipo de situaciones, ya sea desde lo referido a la salud y la integridad de la persona como así también los aspectos legales involucrados.

Uno de los disertantes será el Ing. Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM) y ex director regional para Latinoamérica del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI). También se sumarán el Lic. Fernando Tornato y Marcelo Deve, directores del Newsletter “Tiempo de Seguros” y co conductores del programa radial “Tiempo de Seguros” AM 530 Radio Argentina.

La iniciativa es organizada por Nativa Seguros y cuenta con el acompañamiento del municipio de Tandil, quien declaró la iniciativa de Interés Municipal mediante Decreto Nª 1419/23, la Asociación de Productores Asesores de Seguros del Centro de la Provincia de Buenos Aires (APASCBA) y El Rancho de Popy.