ESTAMOS CON VOS EN TU TAREA COTIDIANA. Y HOY TAMBIÉN PARA DESEARTE, ¡FELIZ DIA!

Consejo de Administración / Personal administrativo y técnico CES.

Hoy, 7 de junio, se celebra en Argentina el DÍA DEL PERIODISTA.

La profesión periodística reconoce sus orígenes en nuestro país allá por el 1810 con un puñado de comprometidos patriotas que a través de que el político, abogado y partícipe de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, publicó La Gazeta de Buenos Aires, el primer periódico del nacimiento del país, un día como este. Allí se animaban a denunciar la opresión y el menoscabo que sufrían los habitantes del Virreinato.

La Gazeta tenía un claro objetivo en esa época, servir como órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno. Publicaba también, las resoluciones oficiales, decretos y otros documentos oficiales y noticias del extranjero como locales. Además de Moreno, allí escribieron personalidades destacadas como Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

Es indudable que los periodistas en todos los tiempos han perseguido el ideal del libre acceso a la información. Pero hoy se suman otros aditamentos como las vertiginosas transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales y tecnológicas que han vuelto su tarea mucho más difícil y exigente. Para entender la realidad actual, poder analizarla y contarla, debe entrelazar sus capacidades personales con el dominio de herramientas tecnológicas, conocimiento de la realidad mundial y conjugar la emoción con la inteligencia para llegar a la verdad.

Desde la Municipalidad de Saladillo a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Derechos Humanos saludamos a todos los periodistas en su día y, en particular a los de nuestro medio.

«Ser periodista es tener una mente crítica, capaz de razonar, enfrentar los retos y reflexionar sobre los valores que forjan la grandeza de esta noble profesión: búsqueda de la verdad, ética y credibilidad».

¡Feliz día del periodista!

El Consejo Escolar de Saladillo hace llegar sus saludos a todos y todas las periodistas de la comunidad de Saladillo.

UN SALUDO FRATERNAL A TODOS LOS PERIODISTAS EN SU DÍA.

«A los periodistas saladillenses el reconocimiento por informarnos sobre los acontecimientos de nuestra ciudad, por opinar sobre los mismos y por posibilitar también que nuestras opiniones y pensamientos tengan difusión. En lo personal les agradezco la difusión de mis ideas, pensamientos y actividades, de antes y de ahora» Carlos Antonio Gorosito.

«El día del periodista en nuestro país está relacionado con el Dr. Mariano Moreno numen preclaro de la Revolución de Mayo. El 7 de junio de 1810 a instancias de Moreno apareció el primer número de «La Gazeta de Buenos Ayres» para difundir las ideas y las actividades del Movimiento de Mayo. Un Congreso Nacional de Periodistas realizado el 25 de Mayo de 1938 en Córdoba en honor a la aparición del primer número de «La Gazeta de Buenos Ayres» institucionalizo el 7 de junio de cada año como el Día del periodista. En consecuencia un saludamos y valoramos todos aquellos/as que en nuestro país ejercen tan noble profesión. DE tal envergadura es el rol del periodismo que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.» La libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información, ya que se considera que son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo, y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos, deben ser defendidas siempre. Son los valores supremos a proteger cualquier sociedad. Sin embargo no todas las sociedades respetan la libertad de prensa, y nos encontramos frecuentemente ante regímenes que que acallan a la prensa, persiguen y asesinan periodistas. En muchos ligares ser periodista resulta ser peligroso. Tradicionalmente los periodistas realizaban su trabajo a través de los medios escritos: diarios, semanarios etc., posteriormente vinieron la radio y la televisión. Con la llegada de internet, se pudo emitir y acceder a información de una forma más diversa y también instantánea. Los medios de comunicación y sus periodistas pudieron utilizar nuevos formatos y maneras de llegar al público. Y también pueden hacerlos los ciudadanos por los instrumento instrumentos que nos provee la tecnología. El rol del periodista es irreemplazable en la sociedad. Siempre me gusta citar a Albert Camus: «Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala». Obviamente que el periodismo de opinión expresa subjetividades con relación a los más diversos acontecimientos de la sociedad sean estos políticos, económicos, religiosos, sociales etc. Pero siempre debe prevalecer la libertad de expresión, es la esencia del hombre libre y de las sociedades libres. El periodismo es información, es investigación y es opinión. Rodolfo Walsh decía: «El periodismo es libre, o es una farsa, sin términos medios «no debe estar sometido a ninguna pauta publicitaria de ningún oficialismo, ni a las corporaciones. Ser periodista libre tiene sus costos y la ejercen con libertad los quien es avocación sagrada que es periodismo. Por su parte el polaco Ryszard Kapuscinski sostenía: «el verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Si leéis los escritos de los mejores periodistas comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencional. Están luchando por algo». «. Siempre he dicho y hoy lo reitero una vez más que EL PERIODISMO ES UNA PROFESIÓN QUE COMPROMETE A QUIEN LA EJERCE A LA BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA VERDAD, LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA Y LA DIGNIDAD DEL HOMBRE LIBRE. A los periodistas libres de nuestra argentina el reconocimiento a su labor diaria y a los periodistas saladillenses también el reconocimiento por informarnos sobre los acontecimientos de nuestra ciudad, por opinar sobre los mismos y por posibilitar también que nuestras opiniones y pensamientos tengan difusión. En lo personal les agradezco la difusión de mis ideas, pensamientos y actividades.¡¡¡FELIZ DIA PERIODISTAS!!!»

Carlos Antonio Gorosito- Ex Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 7 de junio de 2023.