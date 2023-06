Suteba Saladillo: Repudio y pedido de renuncia a la Fiscal Patricia Hortel

Desde el SUTEBA Saladillo repudiamos los dichos de la fiscal Patricia Hortel.

NO es NO, y Rocío dijo NO. Responsabilizar a la víctima, y más desde quien debería impartir justicia, es irresponsable y peligroso cuanto menos.

No existe excusa para justificar la violencia machista. Seguiremos repitiendo NO ES NO una y mil veces hasta que todxs lo entiendan.

Exigimos a la funcionaria pública un pedido de disculpas a la familia de Rocío y de todas nuestras compañeras violentadas. Su inmediata renuncia y las acciones que correspondan por parte de las autoridades.

Con este poder judicial no hay #NIUNAMENOS

JUSTICIAPOR ROCIO

JUSTICIA PARA TODAS

NOESNO