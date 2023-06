Gorosito: Las declaraciones  de la Fiscal Dra. Patricia Hortel a periodistas de Canal 9 son aberrantes e indignas

SOBRE LAS DECLARACIONES DE LA FISCAL PATRICIA HORTEL

«La Declaraciones de la Fiscal Dra. Patricia Hortel a periodistas de Canal 9 son aberrantes e indignas por la investidura que ella tiene y agravian la memoria de Rocío González, víctima de un femicidio» Carlos Antonio Gorosito.

«El femicidio de Rocío González causó gran conmoción en nuestra ciudad y la región, tuvo repercusión nacional. Cometido el crimen el asesino huyo y estuvo varios días prófugo, finalmente fue detenido. Ahora la comunidad toda espera justicia. El asesino deberá ser juzgado conforme a derecho y que tenga la pena que establece la ley para estos casos. Espera la comunidad justicia y que el caso no quede impune. La comunidad se ha sorprendido, todos nos hemos sorprendido con declaraciones de la Fiscal Dra. Patricia Hortel ante periodistas de Canal 9 cuando dijo: «Que los agresores seleccionan a sus víctimas, dificulto que a mi hija le pase una cosa así porque tiene otro perfil, yo creo que debemos educar muy distinto a las mujeres» y que «la mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas, respetuosas; estoy segura de que mi hija los saca bailando, que se impone ¿entendes?, es una persona que se hace respetar y que su ‘no es respetado’. https://www.youtube.com/watch?v=kx5z4DmWcyY. Se trata de declaraciones aberrantes, indignas de su investidura. Con esas declaraciones pareciera querer suavizar la situación del asesino. Lo cierto es que hay un homicidio, un femicidio y una víctima. Y esas declaraciones de la Fiscal la ponen más cerca del victimario que de la víctima. No puedo opinar sobre el desarrollo de la causa porque la desconozco. Lo que estoy haciendo es repudiar las declaraciones de la Fiscal. Resulta incomprensible escuchar declaraciones de este tenor, reitero dan la sensación que se está culpando a la víctima. Son declaraciones que carecen de la mínima sensibilidad. Un femicida es un femicida, un asesino es un asesino y la víctima es víctima, es una verdad que no admite refutación. La violencia es transversal y abarca a todos los sectores sociales. Hay femicidas en todas en todos los sectores de la sociedad e igualmente víctimas en todos los sectores de la sociedad. Las declaraciones de la Fiscal no solo afectan la memoria de Rocío, sino que además van en contra de las políticas que se desarrollan para erradicar la violencia de género y proteger a las eventuales víctimas. En nada ayudan al trabajo que hacen miles de mujeres y organizaciones sociales por la erradicación de la violencia de género y el control de la misma. Los funcionarios judiciales, como la Fiscal, son los primeros que deben conocer en profundidad toda la temática vinculada con la violencia de género. Las declaraciones de la Fiscal son inapropiadas para su investidura, pero ha hecho público lo que piensa, y lo que piensa en nada favorecen a las víctimas. Poca esperanza pueden tener entonces en ella quienes son víctimas de violencia de género. La Fiscal ha hablado sus dichos merecen el repudio de toda la comunidad y así ha sido. Se sumaron muchas voces repudiando sus declaraciones. Ahora la causa debe correr por sus carriles normales. Estimo que deben tener las pruebas suficientes para condenar al asesino. Poner fin a la violencia y a los femicidios, es responsabilidad del Estado pero lo es también de la sociedad en su conjunto. Es de esperar que no vuelvan a ocurrir casos como los de Rocío González en nuestra ciudad, ni en ningún lugar del país. En el año 2015 Chiara Páez fue asesinada y su novio la enterró en patio de su casa en Rufino (Entre Rios), tenía 14 años y estaba embarazada. Fue entonces que un grupo de periodista bajo la consigna «Ni Una Menos» convoco a una marcha contra la violencia de género. El 3 de junio la Plaza del Congreso y otros espacios públicos del país se llenó de mujeres con un ruego colectivo: «Paren de matarnos», ese mismo día hubo un femicidio y luego, otro y otro comenta la periodista Mariana Iglesias que sigue el tema, fueron 131 femicidios en los meses que quedaban de 2015. Y 289 en 2015; 271 en 2017, 289 en 2018, 327en 2019,301 en 2020, 262 en 2021,254 en 2022, y 127 a junio de 2023. Un femicidio cada 31 horas en ocho años. (Los datos citados por Iglesias son del Observatorio de las Violencias de Genero Ahora Qué Si Nos Ven). El desafío de nuestra sociedad es terminar con la violencia de género. Declaraciones como la de la Fiscal Hortel no ayudan. Debemos erradicar la violencia de género, es tarea de todos y principalmente del Estado con sus diversos organismos. No es cierto que una Fiscalía no sea útil, que un Juzgado de Garantía no sirva a la sociedad. El problema no son las instituciones sino quienes están a cargo de ellas. La descentralización de la Justicia es siempre necesaria. Cuando un funcionario judicial no esté a la altura de las circunstancias, los representantes populares podrán con argumentos y presentaciones solidas dirigirse a los organismos competentes para que tomen las medidas que correspondan. En Saladillo hace mucho tiempo que se ha creado el Juzgado de Familia, no hay que demorar más en ponerlo en funcionamiento será una gran contribución a la sociedad local, pero en la medida de que el Juez o la Jueza designado/a estén a la altura de las circunstancia. En cualquier sistema democrático existe división de poderes y eso lo defendemos siempre, pero los actores, los funcionarios deberán estar a la altura de las circunstancias. Por la memoria de todas las mujeres asesinadas, espero que pronto se haga justicia con Rocío González y que el asesino reciba su condena. Mientras tanto cada uno de los que tienen representación popular ya saben cuál es su deber.»

Carlos Antonio Gorosito Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 7 de junio de 2023.